La docente rural neuquina premiada por llevar la escuela a las casas

El trabajo docente durante la pandemia del coronavirus atravesó diversas complejidades en Neuquén, entre las dificultades propias para adoptar nuevas formas de dar clases y las trabas estructurales del sistema educativo, que no pudieron dar respuestas integrales a las escuelas.

A modo de ejemplo, Valeria recuerda que a principios del ciclo lectivo -cuando nadie imaginaba que se vendría una emergencia sanitaria- la escuela no estaba en condiciones de empezar las clases por un problema de gas. Una vez en cuarentena y con la necesidad de adaptar los modos de enseñanza, el equipo docente se encontró con otra dificultad: la falta de conectividad y dispositivos tecnológicos que, aunque en la urbe también escasea, en la zonas rurales agudizan las brechas de desigualdad.

Fue así que Valeria junto a 15 docentes rurales empezaron a elaborar cuadernillos impresos con actividades y salieron a repartirlos casa por casa a sus estudiantes. Con su propio dinero y hasta con sus vehículos.

"El municipio nos presta una camioneta para hacer el recorrido, pero entre uno y otro estudiante tenemos distancias de más de 10 kilómetros y son más de cien chicos, así que pusimos nuestros vehículos. En invierno se nos re complicó con la nieve e igual tratábamos de llegar porque los chicos nos estaban esperando", contó la docente a LM Neuquén, quien hace 20 años es maestra rural. "La idea fue tratar de llevar la escuela a las casas y que de alguna manera se sientan acompañados por los maestros", indicó.

Inicialmente les llevaban un cuadernillo por mes, pero después de las vacaciones de invierno comenzaron a ir cada dos semanas. En cada casa se generó un espacio donde poder no sólo evacuar las dudas sobre las tareas sino charlar y reencontrarse.

"En los lugares rurales el único lugar de contención y de sociabilizar es la escuela, no hay otros lugares, entonces cuando vieron que la escuela se empezó a acercar, empezó a sentirse más contención en las familias y los alumnos. Ver a otras personas y poder intercambiar para ellos fue muy importante. Fue más una contención emocional que pedagógica porque el proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene que dar con el intercambio del alumno-docente y, en este momento, es imposible", relató la maestra.

Llevar los cuadernillos en distintos vehículos les lleva entre dos y tres días. Abarcan cien estudiantes, entre sala de tres años y séptimo grado. "A veces empezamos a las 11 y terminamos a las 20", señaló Valeria.

La docente marcó que el acceso a la tecnología es muy dispar entre sus estudiantes. "Tenemos algunos alumnos que tienen internet pero el celular no es de ellos, sino de sus papas. O tienen computadora pero no en todos lados. La mayoría, que son de la comunidad mapuche, no tienen internet y tienen que cargar crédito para poder tener datos móviles. Entonces, para que sea más equitativo nos pareció bueno poder hacer estos cuadernillos para todos", explicó.

Y aclaró que no solamente se hicieron cargo de los gastos para la impresión de los cuadernillos sino también de materiales para estudiar. "Hasta ahora nos hemos bancado todo solas, las impresiones, los materiales. Hay chicos que no tienen colores, también tuvimos que llevar transportadores y reglas porque no tienen dónde comprar".

"El premio no es para mí"

El premio obtenido por Valeria por ser una de las cinco finalistas es de cien mil pesos que, en realidad, está destinado a la comunidad de la Escuela 93. Para ella, sin embargo, el reconocimiento es hacia el conjunto docente de Neuquén.

"El premio no es solamente para mí. Creo que es un reconocimiento para todos los docentes que muchas veces somos criticados por un paro o porque reclamamos por las condiciones edilicias. Nos dicen 'trabajan cuatro horas y se van a su casa'. Bueno, hoy por hoy el docente está presente y se ha reinventado para llegar al niño que es lo más importante, así que no siento que sea solamente mío sino que siento que es de todos los docentes, y más de las zonas rurales", consideró Valeria.

Aunque aclaró que con sus estudiantes siquiera pudo intentar dar clases virtuales, reconoció que "todo es un esfuerzo y hay que reinventarse todo el tiempo".

El video que la postuló

Cuenta Valeria que para proponer su postulación en el programa fue clave la difusión que obtuvo un video que ella misma envió a la cuenta de Facebook de la seccional del Departamento Minas del gremio docente ATEN.

Mientras suena la canción "Sobreviviendo" de Víctor Heredia, en las imágenes se ve cómo -junto a otra docente- transitan un estrecho camino de montaña, rodeadas de nieve, mientras llevan los cuadernillos en su camioneta.

"Queríamos que el gobierno sepa que estamos trabajando y nos estamos arriesgando por nuestros alumnos. Ahí se empezó a conocer el trabajo nuestro en todos lados", contó.

Premio Abanderados 2020

El Premio Abanderados de la Argentina Solidaria se otorga desde hace 11 años y está impulsado por El Trece, Fundación Noble y Luz Libre Contenidos. Con esta nueva edición, ya se destacaron a 97 abanderados de distintos puntos del país.

Las historias de los Abanderados 2020 son difundidas por El Trece y las redes sociales. Un Jurado de Honor seleccionó a cinco participantes de entre más de mil candidatos y, ahora, es el público el que podrá votar al Abanderado del Año cuando la opción esté habilitada en el sitio web. La persona ganadora se conocerá durante la gala final a fines de noviembre.

"Mas allá de lo político, lo que importa es la ayuda económica porque no hemos recibido nada. El municipio nos está haciendo los baños porque no tenemos. La escuela tiene mas de 100 años y no contábamos con baños, más que para los nenes y en muy mal estado, así que por eso tampoco podíamos empezar las clases. Son varias las necesidades que tenemos y muchos gastos que van por nuestros bolsillos. Entonces no viene mal", consideró la maestra.

Los otros cuatro seleccionados son Gerónimo Cabrera de Banfield, Buenos Aires, quien impulsa máscaras donadas con impresión 3D; Pabla Villalba, de Pilar, Buenos Aires, que propone costura de barbijos y camisolines; Lucas Sala, de Córdoba, con un proyecto de tecnología e inclusión educativa, y Estanislao Minujín, que realiza entrega de viandas en Buenos Aires.