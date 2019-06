La elección de los sapos

Los millones de seguidores de Cristina, ese núcleo duro que asegura los votos para ir a una segunda vuelta pero que no son suficientes para un triunfo en la primera, elogiaron su movida y no solo ni dudaron de que votarán a Alberto Fernández, sino que lo harán convencidos de que es una jugada maestra. Así, elegirán como presidente a un hombre que, ayer nomás, era un traidor que no merecía perdón. Se comerán ese sapo porque nada puede ser peor que volver a perder contra Macri.