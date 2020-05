La era de la paciencia

A poco más de dos meses de una cuarentena que la mayoría de los argentinos aceptamos como la mejor solución posible para que el sistema de salud no colapse con enfermos de COVID-19 en busca de un respirador, con la curva achatada en la provincia y subiendo de manera preocupante en Buenos Aires, aquí ya se ven algunas imágenes que muestran que la gente se va relajando. Más neuquinos en los supermercados, por decisión propia de salir a buscar víveres y porque ya las medidas para ingresar no parecen tan rígidas, novios, grupos de amigos o compañeros de trabajo charlando en la vereda, abrazos que dejan atrás el choque de codos que fue una moda durante varias semanas, y hasta pibes que se juegan un picadito en las canchas del barrio. No es fácil el encierro. Y menos lo será en los próximos meses, cuando el invierno llegue acompañado de una curva en alza de contagios y haya que dar pasos hacia atrás, volviéndo a casa para poner a la salud otra vez por sobre la economía. No será fácil porque, además, los bolsillos están cada vez más flacos y la necesidad de muchos los empujará a desafiar al virus. Será una nueva etapa en la que chocarán intereses, y la paciencia de la gente estará a prueba como nunca, con los chicos sin clases, menos trabajo y dinero, y sin saber cuándo (ni cómo) va a terminar todo esto.