La escuela no quiso acto de egresados y los chicos lo hicieron en una plaza

A finales de noviembre los directivos de la ESRN 35 de El Manzanar anunciaron en una reunión que habían determinado no realizar el acto de egresados de forma presencial, porque según ellos, el colegio no estaba en condiciones. Como propuesta alternativa expresaron la posibilidad de realizarlo en febrero o en marzo. Pero un grupo de madres no se dio por vencido y golpearon puertas, hasta conseguir una autorización para realizar el evento fuera del establecimiento escolar.