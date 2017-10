La familia Legrand unida... contra CFK

La noche del miércoles la Chiqui ya había hablado del tema al decir que la ex presidenta “es siempre la buenita”; luego, en diálogo con Ángel de Brito, la conductora ayer siguió explayándose y cerró la polémica. “Hice un comentario hace años que era vox populi, si estaba o no Néstor en el cajón; soy una conductora, me hice eco del comentario y lo hice en potencial. Lean el libro de Reato (Ceferino), Salvo que me muera antes, ahí él comenta el mismo rumor, eso no significa ser mala persona. ¿No, señora ex presidente? Y lo doy por terminado”, dijo Legrand en Los ángeles de la mañana.

¿No es grave?

Por otro lado, Marcela Tinayre opinó en el programa que conduce por KZO, Las rubias +1, que lo que había dicho su madre no le parecía “tan dramático”. “No lo dijo en broma pero irónicamente: ‘¿Néstor estará en el cajón?’ Se dijo eso por muchísimos lados. No se dijo por Mirtha Legrand, ella tuvo la valentía de decirlo”, aseguró la madre de Juana Viale.

Quien subió un poco el tono y se puso picante a la hora de defender a su abuela fue Nacho Viale, productor del programa de la diva de los almuerzos. “Creo que este cambio radical en la actitud de dar entrevistas es un manotazo de ahogado”, comenzó diciendo sobre la campaña de Cristina de cara a las próximas elecciones legislativas del 22 de octubre.

Sesgada

En diálogo con La Once Diez, el también productor de la serie Estocolmo agregó: “No me quita el sueño que Cristina la quiera o no a Mirtha. Ella tiene una construcción de la cual disiento, tiene un punto de vista sesgado. Mirtha decía que repitió lo que se decía en la calle, y el error de ella fue haber repetido lo que escuchaba en la calle, con lo cual coincido”.