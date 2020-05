La familia va a juicio por la muerte de Sergio Denis

Frase: ”Es un reclamo por daños y prejuicios, derivados del suceso desgraciado que se llevó la vida de Sergio”

Tras asegurar que ya hay una causa iniciada de oficio por una fiscalía de Tucumán, el letrado agregó: “Tenemos pendiente con Federico, su hijo, viajar para empaparnos de las presentaciones que hizo esta fiscalía después del accidente. Luego de tomar conocimiento de eso, iniciaremos las acciones que correspondan”.

Colombo contó cómo será la demanda: “Vamos a ir contra todos aquellos que tengan algo de responsabilidad respecto del hecho. El motivo por el cual queremos hacer esto es, no solo para que encuentre un poco de paz la familia, sino para que no vuelva a ocurrir, no solo en este teatro sino en cualquier teatro de la Argentina. Esto no puede volver a ocurrir”.