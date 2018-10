La fortuna de las petroleras

El gobierno nacional adoptó como política patear para adelante los compromisos con las petroleras. La compensación de la devaluación que asumirá el Estado en 30 cuotas a partir de octubre del año que viene no es la primera deuda que se compromete a pagar el fisco con el sector desde que Mauricio Macri desembarcó en la Casa Rosada. El mismo destino que esta compensación tuvo el subsidio a la producción de gas natural que regía en 2017. Bajo la conducción de Juan José Aranguren, el ex Ministerio de Energía no pagó un peso de los 1100 millones de dólares que debía abonar a las petroleras alcanzadas por el Plan Gas. En cambio, Aranguren reconoció la deuda, la documentó y se comprometió a pagarla desde enero del año que viene. No quedó claro qué tipo de cambio se usará para hacer las transferencias a las petroleras acreedoras.