La foto de Miguel Ángel Rodríguez y su hermosa novia

Miguel Ángel Rodríguez dijo presente en el estreno de Wasabi, se puso picante

Se levantó el telón de Wasabi, se puso picante, la comedia dirigida por Diego Ramos. La sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza se llenó de caras conocidas en esta función especial protagonizada por Dan Breitman, Mechi Bove, Manu Viale, Nacho Di Marco, Luly Drozdek, Daniel Pacheco y Gastón Vietto. Varios de ellos son amigos de Miguel Ángel Rodríguez quien fue un espectador de lujo en esta especial presentación teatral.

funcion-de-prensa-obra-wasabi-paseo-la-PKTWPN54HBDMBCTF5HM5KFYKOQ.avif

En esta puesta un grupo de amigos se reúne para celebrar un cumpleaños. Un juego les propondrá conocerse aún más y una sorpresa les revelará una verdad. Entre piezas de sushi, brindis y condimentos, la noche tomará otro rumbo y ya nada será igual.

"Es una comedia dramática que la gente la pasa súper bien. Hace años vengo dirigiendo musicales. Estaba necesitando estar delante de mi proyecto. Si bien no voy a dejar de actuar, me está llenando mucho más estar detrás que delante del escenario. Me encanta el aplauso, pero me gusta vivirlo de atrás, desde otro lado", confesó semanas atrás en Implacables el director de la obra.

Otros famosos que dijeron presente en esta función fueron el imitador Miguel Bossi, la bailarina Magui Bravi, Flor Torrente, el Pollo Álvarez, entre otros.