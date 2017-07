La gente desconoce qué se vota en Neuquén este año

Una consulta que hizo este diario en distintos puntos de la capital provincial refleja un alto porcentaje de desconocimiento con relación a los comicios que se van a realizar en el territorio neuquino: las PASO del 13 de agosto y las elecciones nacionales del 22 de octubre, donde se elegirán diputados en representación de la provincia y concejales, en el caso de la ciudad.

De una muestra de 50 personas, repartidas en igual cantidad de hombres y mujeres, se desprende que la mayor parte no tiene idea de lo que se vota este año. Del resto, algunos conocen al menos lo que se elegirá pero se muestran poco interesados, mientras que unos pocos están informados respecto de las propuestas y aseguran que les gustaría participar.

“Sé que hay elecciones pero no sé lo que se vota. Me aburren los políticos”, dice Carlos, de 62 años. Su frase puede resumir la de muchos pero lo más preocupante es que se repite en un mayor porcentaje en la franja etaria más joven, de entre 18 y 35 años. “Lo único que me enteré es que se eligen diputados, no sé más que eso”, afirma María Inés (28).

Menos informado aún se lo nota a Leandro (35), quien asegura desconocer cuándo y por qué motivo deberá asistir al cuarto oscuro. “Supuse que había elecciones porque vi algunos carteles en la calle, desconozco qué se vota”, confiesa. Lo mismo dice Yanina (21), Texia (27) y en un sentido parecido Agustina (26), que dice no “informarse mucho” y que cree que en Neuquén se vota “para diputados y senadores”. Por allí también, acompañado por su madre, aparece Benjamín (18). Votará por segunda vez pero no sabe qué se elige. En este caso la diferencia es que su madre (Teresa de 52 años) sí está al tanto del tema y comenta: “Le venía hablando de las elecciones, así que supongo que cuando llegue el momento de la votación sabrá qué hacer”.

Rechazo

“Por desgracia me enteré de que hay elecciones, porque no tengo ganas de votar. No sé qué se elige, la política no me interesa”, señala Sabrina (40).

Esa misma opinión comparte Alejandro (55) y puede hacerse extensiva a muchos otros hombres y mujeres que formaron parte de esta muestra. Existe un sentimiento generalizado de apatía ante la obligación de tener que asistir a las urnas. Sin embargo, y en mucha menor cantidad, hay casos como el de Ramiro (27), que conoce a la perfección lo que se pone a consideración del electorado este año y que, incluso, defiende a las cuestionadas PASO.

“Creo que son buenas porque le dan la oportunidad a que cualquiera pueda presentarse como candidato dentro de un partido”, apunta. Con él coincide Nicolás (32), quien además resalta la importancia de lo que significa ocupar una banca: “Elegir a un diputado significa que esa persona va a trabajar en la aprobación o no de leyes, lo mismo que los concejales con las ordenanzas. Por eso hay que informarse y saber a qué persona se elige”.

Parecen casi excepciones, en medio de un contexto de desinterés frente al ejercicio de votar a tal o cual candidato. Un acto cívico que representa, con sus más y sus menos, la esencia de esta imperfecta democracia.

3 bancas renueva Neuquén en Diputados.

Dentro de la Cámara baja del Congreso Nacional vencen los mandatos de Darío Martínez (FpV), Adrián San Martín y María Inés “Toti” Villar Molina (ambos del MPN).

9 bancas renueva el Deliberante capitalino.

El oficialismo de la ciudad deberá defender tres lugares, al igual que el Movimiento Popular Neuquino; mientras que Libres del Sur, Propuesta Ciudadana y UNE pondrán en juego una.

50 hombres y mujeres fueron consultados en Neuquén capital. De ahí surge esta tendencia.

Fechas, comicios y boletas

El 13 de agosto serán las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que determinarán los candidatos a diputados nacionales que se presentarán a los comicios generales del 22 de octubre. Estos surgirán de las listas que se impongan en el caso de los partidos que llevan más de una (como el MPN y Cambiemos), mientras que para el caso de las fuerzas políticas que se presentan con una sola nómina el requisito será que obtengan al menos el 1,5 por ciento de los votos. El 22 de octubre también se eligen concejales en Neuquén capital, donde se determinará la renovación de la mitad del Deliberante. En esa fecha convivirán los dos sistemas de votación: el tradicional de boleta de papel, para las nacionales, y el de boleta única electrónica, para la ciudad.

Respuestas que puede dar la política

Desde las principales fuerzas políticas de la provincia se analizó de modo diferente el marcado desinterés que muestra la gente ante el año electoral.

Juan Pablo Prezzoli, actual subsecretario de Gobierno e impulsor del debate que terminó en la aprobación de varias leyes que conforman la reforma política, indicó que “fomentar la participación de la gente es un deber para el Estado”. Destacó que para elaborar los nuevos proyectos que se sancionaron, como el nuevo código electoral, se tomó en cuenta la opinión del ciudadano de a pie y que por eso hoy Neuquén tiene “campañas más cortas, transparencia en su financiación y respeto por el espacio público”. Resaltó que lo mismo ocurrió con el nuevo sistema de votación, que se implementará a partir de 2019, que es la boleta única electrónica. “El hartazgo genera apatía”, sostuvo Prezzoli, a la vez que dijo que los demás partidos deberían elegir sus candidatos a través de internas, como hace el MPN.

Para Francisco Sánchez, actual concejal de Cambiemos y ex presidente del PRO, la cuestión pasa por dejar de lado algunas instancias electorales como las PASO, que “salen $3000 millones y que los partidos no las usan”. “Esto tiene que ver con el desinterés. Aburrimos a la gente porque vivimos en campaña, hay que acortar los procesos, juntando las fechas de las elecciones y que todo el mundo pueda saber qué se vota”, indicó.

Una visión distinta tiene Guillermo Carnaghi (actual diputado provincial del FpV). Señaló que cuando no existían las PASO también había desconocimiento y desinterés. Pero comentó que esto no ocurre cuando se trata de elecciones para cargos ejecutivos, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

“Nos preocupa lo de las elecciones de medio término, pero no es algo nuevo. Siempre sucede que la gente muestra poco entusiasmo cuando se trata de renovación de cargos legislativos”, dijo y aclaró: “Desde lo político ya se sancionó el acortamiento de las campañas y hay que valorar la distribución gratuita de publicidad para que todos los partidos puedan difundir sus propuestas”.