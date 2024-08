La hija de Freddy Villarreal decidió dejar de usar su apellido: qué pasó

El reconocido humorista sorprendió al hablar junto a su hija Jazmín y revelar porque no quiso tener su apellido.

En una reciente entrevista, el humorista Freddy Villarreal y su hija, Jazmín Oltra , se abrieron sobre su relación familiar, ofreciendo detalles que sorprendieron a muchos. Uno de los aspectos más comentados fue la decisión de Jazmín de no utilizar el apellido de su padre, optando por llevar el de su madre, Carolina Oltra.

Durante la conversación, padre e hija compartieron anécdotas, hablaron de sus similitudes y diferencias, y dejaron claro que mantienen una relación muy cercana y fuerte. Sin embargo, el hecho de que Jazmín use el apellido materno generó cierta curiosidad, aunque ella misma se encargó de aclarar que no existe ningún conflicto familiar detrás de esta elección. "Quedó Oltra y es más cortito. No tiene nada que ver con la relación con papá", explicó la joven, desmintiendo cualquier especulación sobre posibles problemas entre ellos.