La localidad rural a la que la pandemia le dio una oportunidad

Mar Herrera es la dueña del primer almacén en la historia de Ñorquinco , un asentamiento rural que está entre Aluminé y Villa Pehuenia. Durante la cuarentena “creció exponencialmente el turismo” y desde “diciembre que no paran” de llegar visitantes a la zona.

Recostado sobre el lago que lleva el mismo nombre, está a más de 50 kilómetros de cualquier ciudad. “Vos sabes que este año se está conociendo Ñorquinco. Era una asentamiento que estaba dentro del circuito turístico, pero siempre se pasaba de largo y no le daban ni una oportunidad”, describió la mujer.

Y, sobre el recorrido de esa ruta, se encuentra el local de Mar, “Despensa unión”, un comercio con casi 100 años. Desde la ruta, ostenta “las mejores tortas fritas”. “Mi padre abrió antes de 1930 y fue el primero en la localidad”, dijo orgullosa.

“En diez años, esto será claramente el centro de la localidad”, aseguró y contó que “a un kilómetro lotearon mucho y están viniendo mucha gente”. Al parecer, la mayoría son petroleros que llegan para vivir en el lugar.

“Muchas veces entra algún cliente y me dice `buen día vecina, y yo medio me quedo recalculando porque no lo conozco y yo soy de toda la vida de acá”, contó entre risas.

Si bien los meses de cuarentena fueron “muy duros” para ella y su local, la habilitación del turismo la sorprendió. “Después del carnaval del 2020 cerró todo de golpe, para mí fue un golpe y una desesperación de no saber cómo hacer para seguir. Por suerte confío y tengo fe y eso me hizo aguantar”, aseguró.

Pero una vez que el turismo se habilitó en la provincia desde diciembre la temporada “se adelantó”. “Los visitantes por lo general comenzaban a llegar el 2 o 3 de enero y este año arrancó el 22 de diciembre”, dijo sorprendida porque esperaba que sea una baja temporada.

“La cantidad de gente que solía venir en enero se vino antes y no paró de llegar. "Y dentro del turismo nos guiamos con el recambio de temporada para saber cuánta gente llegó, pero durante este verano eso no existió porque no paran de pasar”, expuso.

Si bien aclaró que de un día al otro puede haber algunas “bajas”, todo el tiempo pasa gente y estimó: “Estoy atendiendo entre 60 y 100 personas por día”.

Este “empujón” del turismo le dio más fuerzas a Mar para llevar a cabo uno de los “proyectos de su vida”. “Voy a hacer de esto un parador turístico. Para que la gente pueda venir a pasar el día, pueda comer y estar tranquila en medio de la naturaleza”, describió.

La idea de Mar es poder terminarlo para fin de año. “Me falta aún, pero tendrá muchos detalles y todo girará en torno a la cosmovisión mapuche, en donde cada cosa va a tener un significado”, contó y expuso que ese parador no reemplazará al almacén.

“Esta proveeduría seguirá abierta hasta que se derrumbe y la volvamos a levantar. El parador lo haremos en el terreno que está ahí”, dijo y señaló el patio lateral del local, una especie de bosque.

Si bien el asentamiento rural hoy tiene “unas 20 familias fijas” residentes, depende de la Provincia y “no tiene consolidada una Comisión de Fomento”. “Eso es un problema porque estamos muy lejos de todo y no tenemos ambulancia. Entonces, cualquier cosa que pase en la posta sanitaria se tiran la pelota a ver quién viene entre Pehuenia y Aluminé”, se molestó.

El primo de Mar es el agente sanitario y cuando él tiene sus días libres, “no hay quien lo reemplace”. “No viene nadie a hacerle el relevo y eso nos jode”, criticó.

Ñorquinco continúa siendo un ejido rural y dentro de él convive un pequeño sector que es una comunidad mapuche y los pobladores por Ley. “No todos los que somos mapuches estamos dentro de la comunidad”, expuso.

Lo que esta temporada 2021 le dejó a Mar es una “prueba de que confiar, funciona”. Con el turismo visitando las tres cascadas y los espejos de agua que están dentro de Ñorquinco, la región “está creciendo”. “Le falta un lindo cartel de ingreso a la localidad porque en ningún lugar avisa”, dijo. Y concluyó: “Ojalá que la próxima vez que vengas, ya tengamos el parador diurno con el que tanto soñé”.

