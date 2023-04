La locura detrás del buzo neuquino que llegó a Wos y a la Scaloneta

changa (1).jpg

De todo eso se enteró en las afueras del estadio por celular, tras acudir a la solidaridad para conseguir un cargador y reavivarlo, y con la espina de no haber podido ingresar. Más allá de todo, estalló de alegría y la compartió entre lágrimas con un grupo de desconocidos que, de un segundo a otro, se transformaron en entrañables amigos.

"Todo demasiado conectado"

Sin tiempo para asimilar la vorágine -que no deja de sorprenderla y que al mismo tiempo ella misma no para de alimentar con cada una de las metas que se propone- Celina advierte conexiones y señales del universo. No por nada, el slogan de su marca es "Elijo creer".

"Está todo demasiado conectado. Yo nací en el 86', en el mismo año que Argentina salió campeón del mundo en México y 36 años después, vuelve a suceder", comenzó diciendo la emprendedora, en diálogo con LMN. "Yo en verdad no soy tan así, pero con todo lo que está pasando, no dejo de ver conexiones. Además es divertido", añadió.

Con la misma convicción con la que diseñó el buzo de los campeones -dejándose llevar por su sentir y sin medir el gusto ajeno-, Celina desplegó un dispositivo para llegar a Wos, el rapero al que también rinde tributo en el puño de la prenda con la frase "No me pidas que no vuelva a intentar" de Arrancámelo, uno de los himnos más emotivos que quedó asociado a la épica de la Selección tras la caída con Arabia Saudita en Qatar.

presentacion wos seleccion argentina

Con la grilla de la Fiesta de la Confluencia confirmada, la emprendedora se puso en campaña para acercarle su diseño al popular músico. Primero confió en que un amigo, que formó parte de la organización del evento, iba a ayudarla. La falta de voluntad le dolió pero no la desanimó.

"Mar y Laura, dos chicas que trabajan en una productora, terminaron haciéndome la gauchada. Esto lo quiero destacar porque mi amigo - siendo mi amigo- primero me clavó el visto. Luego me pidió ver el buzo -como para aprobármelo, como si no supiera qué es lo que hago yo- y cuando le mandé una foto no me respondió más. En cambio, estas chicas demostraron que nos bancamos entre mujeres. Eso es re meritorio porque se suele decir que entre mujeres hay competencia cuando es todo lo contrario. Ellas fueron re solidarias y no eran mis amigas", señaló.

Wos con un buzo de emprendimiento neuquino.mp4

"El tema fue que Mar le dejó el buzo a Wos en el camarín", dijo retomando la historia. "No es que se lo dio, se lo dejó en el camarín y él lo vio y salió del camarín con el buzo puesto. Yo no vi nada de eso. Solo me enteré que dijo que le había encantado, que buscó la bolsa para saber quién era la emprendedora", agregó. "Igual nunca se comunicó conmigo. Yo luego me acerqué para hablar con su mánager, pero nunca lo vi a Wos y al día de hoy le escribo por Instagram y no me contesta. Es gracioso porque me etiquetó en publicaciones con el buzo, pero no lee mis mensajes. Yo igual le escribo, agradeciéndole. Ya con lo que hizo en la Fiesta de la Confluencia y ahora en el Monumental, estoy muy agradecida", subrayó.

"Lo de Wos fue una sorpresa. Salió al escenario a las 11:11 y luego con mi hermana nos pusimos a buscar el significado de ese número y encontramos una explicación vinculada con la energía en conjunto. Yo quedé flasheada, están pasando cosas locas", resaltó.

Celina Duzdevich buzo selección Claudio Espinoza

La entrega del buChanga en la AFA

Otra de las casualidades que -con el diario del lunes- Celina lee como causalidad, fue la imagen de festejo de los jugadores en el buzo. "La foto que elegí es el abrazo de Messi con Leandro Paredes y coincide con la persona que nos contesta y nos hace el contacto por Instagram para que podamos ir a llevar los buzos a la AFA: el mismo Paredes", postuló.

"Yo hice el buzo en homenaje a ellos, desde el primer momento dije que se los iba a regalar. De hecho, la capucha dice 'Buen día Campeón' y es un flash porque (Lionel) Scaloni hace poco dijo que no se levanta todos los días pensando que es campeón del mundo y yo justo le puse ese saludo en la capucha, por las dudas, por si se olvida", lanzó con picardía.

El operativo para llegar al plantel arrancó con el armado de un Instagram "para manijear", el despacho de las creaciones a Buenos Aires y una travesía tan imposible y complicada como llena de magia, primero en el Tren Patagónico -desde Bariloche a Bahía Blanca- y luego en auto rumbo a la selva porteña.

"Yo había sacado un pasaje en avión desde Neuquén a Buenos Aires con la idea de ir a ver el partido con Panamá. El tema es que no conseguí entradas, entonces lo cancelé y pensé en viajar a Santiago del Estero para el segundo amistoso. En ese momento, un amigo me propone llevarme a Buenos Aires pero con el detalle de hacer un recorrido diferente que incluía el Tren Patagónico desde Bariloche. En vez de hacer el camino fácil, opté por hacerla re larga... Unas 18 horas que no voy a olvidar nunca, con unos flacos que conocía hacía muy poco. Fue una locura de hermoso ese viaje por los paisajes, las estaciones antiguas y la experiencia de frenar en cada pueblo, la gente sacando fotos, saludándonos, todos interactuando, tomando mate, una tripulación súper buena onda. Fue todo mágico", exclamó.

View this post on Instagram A post shared by El Buzo Del CAMPEON (@el_buzo_del_campeon)

"Uno de los chicos que conocí en el viaje era periodista de Clarín y le dije, 'Vas a ver que dentro de poco me vas a hacer una nota' y así fue", acotó.

Dos días después, estaba en la puerta de la AFA dejando los buzos para la Selección con su hermana Emilia. "Fuimos en taxi, el lugar estaba lleno de gente arengando que nos dejen pasar. Parecíamos Papa Noel", recordó.

"Al día siguiente quisimos ir a ver el partido, pero nos vendieron una sola entrada y entró mi hermana. A todo esto, me di cuenta que ella tenía todo el efectivo y me quedé sin batería en el celular. Por suerte, conocí a una chica de Mendoza y a otro chico -"´Mis angelitos', les digo yo- porque me salvaron las papas. Íbamos corriendo hacia las diferentes puertas cuando una clienta me manda una foto donde se veía que las bolsas con los buzos estaban en el vestuario de los jugadores. Nosotras habíamos hecho bolsas personalizadas y estaba cada una en el locker de cada jugador. Yo no lo podía creer, me largué a llorar". relató.

En medio de la euforia y el mix de emociones, Celina hizo todo lo posible por entrar a la cancha. "Logramos llegar al último molinete. Ahí, mientras le rogaba al de seguridad que por favor me deje pasar, que no me habían dejado comprar la entrada, me llama mi cuñada y me avisa que Wos había salido a cantar con mi buzo. Yo no paraba de llorar, los chicos que estaban conmigo también llorando. La gente no paraba de escribirme. Fue muy zarpado. Yo trabajo sola y trabajar sola es muy duro. Y esto me dio una alegría muy compartida, la emoción no era solamente mía", subrayó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que los jugadores aparezcan en la escena pública luciendo el modelo que diseñó, Celina sentenció con confianza: "Yo no tengo expectativa, yo sé que va a pasar. Así nomás te lo digo". "Mi papá me mira", sumó con humor dando cuenta de la compañía de Aldo Duzdevich, el periodista y político que fue concejal y diputado provincial y que actualmente escribe una columna semanal para este medio.

"Está preocupado por cómo me voy a organizar con la producción. Él vendió ropa cuando se mudó a Neuquén, así que tiene idea. Siempre me ayudó con todo eso y además sabe ser famoso", añadió con complicidad, antes de destacar y agradecer el apoyo de él y el de toda la familia. "Es como un proyecto de todos", indicó.

Un emprendimiento inspirado en la Selección de Lio Messi

Changa arrancó en el 2014, inspirado en la actuación de equipo argentino en el Mundial de Brasil. Habían pasado ya dos años del regreso de Celina a Neuquén, luego de recorrer otros países ya con el título de diseñadora textil.

"Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires. En realidad, había empezado la carrera de Psicología, pero me cambié a Diseño de Indumentaria y Textil porque iba mucho a Once para comprar telas y hacer ropa. En el segundo año, la carrera se abre y yo seguí por la rama textil que está vinculada al diseño gráfico de las telas, más que a la moldería. Mi marca hoy es una mezcla de ambas cosas", comentó.

"Cuando me recibí, me fui dos años a Nueva Zelanda, Australia y Europa, para inspirarme. Luego regresé con ganas de volver a Neuquén porque a Neuquén se vuelve con ganas", enfatizó.

Celina Duzdevich buzo selección Claudio Espinoza

Tras pasar un tiempo incursionando en la organización de eventos, Celina apuntó a las confecciones a base de lana de oveja. "En el Centro Pyme no me dieron mucha bola, pero yo iba a los cursos y cuando se viene el tema del Mundial 2014 empecé a hacer remeras inspirada en la Selección Argentina. Decidí hacerlo por pura pasión. Creo que porque es algo que me gusta, salió bien. Soy re fan, el año pasado estaba re convencida que íbamos a salir campeones", remarcó.

Más allá de los vaivenes de la economía argentina, Changa fue creciendo en cuanto a diseño, signado por los llamativos géneros llenos de colores alegres, las texturas y una original cuota lúdica. "Trabajé mucho en la identidad de la marca. Empecé laburando en una feria, después abrí mi local en Belgrano 179, pero tuve que cerrar en pandemia. Eso, sin embargo, estuvo buenísimo porque -tal como me dijo una clienta-, tuve una explosión de diseño. Al estar mucho tiempo en casa, me la pasaba diseñando. Hice muchos pijamas, porque en ese momento la gente no consumía otras cosas, y también estampas por metro, algo que hasta ese entonces no había hecho. Así que me fui reinventando", sintetizó.

"Cuando salimos campeones decidí hacer el buzo y le dije a mi hermana, Changa se tiene que coronar, tenemos que levantar la copa con la comunidad que me banca y bueno, eso está sucediendo. Todo esto que esta pasando es un premio. Siento que toqué el cielo, pero imagino que todavía hay otro cielo arriba", concluyó.