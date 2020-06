En medio del escándalo que se desató en Bake Off por la filtración de imágenes de la final, las denuncias de fraude a favor de Samanta Casais, las acusaciones en torno de que no es una pastelera amateur, Susana Mendoza -la madre de la joven- salió a defenderla ante el las críticas y comentarios agresivos que circulan en las redes, que se incrementaron en las últimas horas con la salida a la luz de un controvertido episodio de su vida: en 2017 fue imputada por “homicidio culposo” debido que atropelló a un hombre en una autopista.

"La gente la está lastimando mucho, todo lo que dicen no es verdad. Ella en estos momentos no la está pasando bien, solo espero que termine de una vez", agregó con angustia.

”La producción estaba al tanto de todo, la gente es muy cruel, espero que mi hija no se enferme, no está bien. Algunos le tienen mucha envidia y la lastiman. Sami es muy sensible, pero muy sensible, no la conocen y la están destruyendo. Todos sus participantes han tenido sus emprendimientos, por qué tanta saña con Sami”, se preguntó.

Por último aclaró que la cocina que remodeló Samanta, con los 600 mil pesos que indican que habría ganado en el concurso de televisión, fue porque su otro hijo tiene una herrería y le hizo unos estantes. “El horno lo tiene hace tres años y la batidora hace seis años que se la regaló para su cumple”, resaltó la mujer que no hizo mención de problema judicial que tuvo Samanta en 2017.

En otro tramo del video, el youtuber desmintió a Samanta y su madre y recordó que cuando madre e hija asistieron un programa de C5N contaron que tenían una pastelería en el barrio porteño de San Telmo.

