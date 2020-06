Escándalo: ¿Samanta de Bake Off está involucrada en un homicidio?

“Si vos te sentís estafado no te das una idea mi familia, que esa hipócrita y mentirosa se presentó en tribunales diciendo un montón de mentiras sobre el siniestro en el que falleció mi papá. Tengo todas las pruebas de la causa, fotos y grabaciones de la autopista”, escribió @looretaolgun, quien se presentó como la hija de Edmundo Alfredo Olguín, víctima del accidente.

https://twitter.com/looretaolgun/status/1274923550957285379 Si vos te sentís estafado no te das una idea mi familia, que esa hipócrita y mentirosa se presento en tribunales diciendo un montón de mentiras sobre el siniestro en el que falleció mi papa. Tengo todas las pruebas de la causa, fotos y grabaciones de la autopista. https://t.co/EVJ6RLOLKV pic.twitter.com/v0qJyKmj44 — looretaolgun (@looretaolgun) June 22, 2020

Su descargo comenzó luego de que una mujer comentara que había sido estafada por la “empleada administrativa”, por lo que no se sorprendía de que hiciera trampa en el certamen. Siguiendo con su relato, aseguró que “además se presentó con un abogado penalista re trucho para salir con las manos limpias diciendo que no tenía un peso para pagar el resarcimiento económico a los deudos, el cual todavía no pagó ni una cuota. Y todos sabemos que tenía el auto y la cafetería en San Telmo”.

“Sin contar que ni siquiera se bajó del auto a socorrer a mi padre, no se dio a la fuga porque tenía una rueda pinchada y porque la frenaron más de 10 autos y motos”, sostuvo la mujer. “Ni siquiera fue capaz de avisarnos donde estaba internado mi padre siendo que ella tenía todos los datos y nosotros estuvimos 5 días buscándolo como desaparecido. Me gustaría que se haga justicia para que esta persona no cague la vida de nadie más”, concluyó.

Para sumar pruebas, replicó un mensaje de 2017, donde pedía desesperada ayuda para dar con el paradero de su padre, un hombre de 74 años que había desaparecido cuando iba en moto a su trabajo.

El mensaje cobró gran notoriedad y provocó que la palabra “homicidio” sea una de las principales tendencias del país. Horas después, Lorena habló con Guillermo Andino en Informados de todo (América).

"Esta persona actuó muy mal con mi familia. Llegamos a una instancia de mediación, fue con una abogado súper truco, dijo un montón de mentiras. Mintieron. Mi papá no tuvo la culpa, la tuvo ella", remarcó antes de explicar cómo se resolvió el caso. "Esta persona quedó en que tenía que hacer un resarcimiento económico y en cumplir una tarea comunitaria. La causa quedó abierta, a la espera que ella cumpla todo eso,le retiraron el registro, pero el resarcimiento económico nunca lo hizo. El resarcimiento económico fue por mnoedas, que ni siquiera vale lo que vale una vida, la vida de mi padre no tiene precio", dijo entre lágrimas.

"Esta persona vio a mi padre tiraron en la autopista y ni siquiera se bajó del auto", subrayó indignada

