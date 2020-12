La magia de Twitter: hincha de Estudiantes es viral

El fútbol está presente en todos lados, la emoción y el orgullo que da ser hincha de un equipo es algo que solamente los que sentimos el deporte podemos hablar al respecto. Para ese sentimiento no hay edades que pongan limites ni tampoco sitios donde expresar toda la pasión que se siente hacia nuestros equipos preferidos. Ese es el caso de Thiago Benjamín , quien, con tan solo 12 añitos, ya es una estrella en Twitter .

-los pibitos de ahora viven jugando a la play , no salen nunca de sus piezas - los pibitos de ahora: pic.twitter.com/SpNjeleEao

La respuesta fue un éxito rotundo y poco tiene que ver con el fútbol. Quizás sin suponer lo que se vendría, el video, que está publicado en Twitter, comenzó a tener una repercusión inesperada. Hasta el momento tiene 1,4 mil Retweets, 1,2 mil Tweet citados y 18,4 mil Me gusta.

Embed Colaboro a la causa desde otro ángulo pic.twitter.com/7mGcF2qNP2 — ⚠️ (@alejonuniez) December 26, 2020

“Estaba bailando porque estaba celebrando la Navidad en mi barrio y me filmó mi tío”, explicó, y ante la pregunta sobre qué pensó sobre su video viralizado, respondió: “Cuando el video se viralizó, comenzaron a llegarme muchos mensajes y después mi tío me pasó el video y me emocioné un montón”.

Además, miles de hinchas de Estudiantes enloquecieron al ver que su remera gris tenía el escudo pincharrata, típico del célebre equipo e fútbol, y por eso comenzaron a decir que el pequeño es un “talismán de la buena suerte”.

“Me pone contento porque hace mucho que no ganamos, y ojalá sigan los videos y podamos seguir ganando”, dijo Benja, contento con su repentina fama y con el triunfo de Estudiantes.