La mala alimentación mata a una de cada 5 personas

No seguir una alimentación adecuada causó que fallecieran diez millones de personas por enfermedades cardiovasculares, 913.000 por cáncer y 339 000 por diabetes tipo 2. Las cifras son aún más preocupantes si tenemos en cuenta que las muertes por esta causa se han incrementado en tres millones en tan sólo 29 años. La revista The Lancet ha publicado un estudio, Global Burden of Disease (Impacto global de la enfermedad), donde los autores analizan el consumo de 15 tipos de alimentos en 195 países entre 1990 y 2017. En él concluyen que un elevado número de muertes asociadas a no seguir una dieta sana.