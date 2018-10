La mama densa, una condición que incide en el riesgo de cáncer

Un caso muy cercano en la familia, la edad, nada de ejercicio, sobrepeso o no haber tenido hijos ni amamantado. Cuando se piensa en las cuestiones que inciden en el cáncer de mama, estos son algunos de los factores más conocidos. Aunque los médicos aclararon que ninguno de ellos da una presunción tajante. Al mismo tiempo, resaltaron que hay otras características no tan tenidas en cuenta por las mujeres y que tienen su relevancia. Una de ellas es la mama densa, una condición normal -no es una enfermedad ni un síntoma- que presenta entre el 40 y el 50 por ciento de las mujeres mayores de 40 años y que puede aumentar, según estudios recientes, “entre cuatro a seis veces el riesgo de tener cáncer”, explicó la doctora Romina Moreau, coordinadora del área de diagnóstico e intervencionismo mamario del Instituto Oncológico Ángel Roffo. Esto no implica que se desarrollará la enfermedad. Si no, que habrá mayores posibilidades.