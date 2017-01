Mario Cippitelli

cippitellim@lmneuquen.com.ar

El secretario de Coordinación de la Municipalidad de Neuquén, Marcelo Bermúdez, se mostró confiado en lograr una relación madura con la oposición más allá del año electoral que se inicia. De la misma manera, dijo que es necesario terminar con peleas estériles que de nada sirven para solucionar los problemas graves, como la contaminación de los ríos.

Bermúdez aseguró que el 2017 será un año récord en obras públicas y consideró que el escenario nacional seguirá beneficiando a la ciudad de Neuquén con las muestras de políticas federales que se vinieron aplicando durante el año pasado.

¿Cómo calificaría al 2016 en términos de balance?

Hicimos una gestión con mucha presencia en obra pública. En lo personal, mi secretaría hizo un enorme esfuerzo de cercanía con el vecino. Pechi así me lo requirió. Recorrimos la ciudad de punta a punta, trabajando codo a codo con el vecino, sus asociaciones y las vecinales. Escuchamos y actuamos. El saldo fue muy positivo y este año vamos a reiterar ese trabajo. Nos gusta mucho que sea así, sentimos la política de esa manera.

¿Qué perspectivas tiene para el año que se inicia?

Las mejores. No sólo tenemos un presupuesto histórico para obra pública gracias al aporte de los vecinos y a nuestra política de administración, sino que a eso le sumamos también aportes del gobierno nacional.

—¿Cuál es el desafío más importante?

Tenemos desafíos que nos entusiasman, típicos de una ciudad que crece. El desafío de mejorar la movilidad y, claramente, el Metrobús es una posibilidad para ello; tenemos el desafío de construir más infraestructura y mejoraremos con el aporte que recibiremos de Nación para dotar a muchos sectores de la ciudad de infraestructura básica, mejorando significativamente la calidad de vida de miles de vecinos, con iluminación, agua, gas, cloacas, cordón cuneta, etc. Pero también tenemos que resolver desafíos que hoy nos angustian, como es el caso de la contaminación de los ríos y las inundaciones que se producen cuando se registran temporales de lluvia que salen de la media histórica. Y los dos temas se resuelven cambiando la visión. Por ejemplo, los dos pluviales más importantes que tiene la ciudad, que servirían para prevenir las inundaciones, son el Arroyo Durán y el Villa María, que a la vez son los cursos de agua más contaminantes del río Limay. Por esas cosas de la historia y de la política que a veces no se explican, son jurisdicción de Recursos Hídricos de la Provincia. Es decir, dos de los problemas más graves de la ciudad no están en manos nuestras. Debemos entender que a la gente no le interesan problemas de jurisdicción, quiere resolución de sus problemas.

¿El hecho de ser un año electoral lo hará más complicado en cuanto a la gestión?

Si vamos a gestionar como personas adultas y responsables, no. La mejor campaña del oficialismo es mejorar la vida de la gente y la mejor campaña de la oposición también.

A nivel nacional, ¿cómo avizora el año?

El 2016 fue un año muy duro, donde todos los argentinos tuvimos que poner el hombro para superar una realidad dura. Pero soy optimista. Todos los economistas, en particular los de la oposición, pronostican un año de crecimiento luego de 4 años de no crecimiento del país. Vamos a tener todavía una inflación alta, pero la mitad de la heredada. Vamos a ver mucha obra pública y eso será motor del crecimiento. Asimismo, Nación financiará obras que mejorarán el escurrimiento de la ciudad a través de una importante inversión en el arroyo Durán y, de esta manera, podremos superar en gran parte un grave problema como son las inundaciones.

¿Mantiene sus intenciones de ser candidato a intendente?

Me siento muy feliz trabajando para mejorar el presente de la ciudad y sus vecinos. Por eso trabajo para ser intendente. Un intendente no se promociona, se construye, con esfuerzo, dedicación, cercanía con el vecino y con equipo.