La menopausia y una complicación a la que se la puede combatir

“La baja de los estrógenos y del colágeno, principalmente, generan en la mucosa vaginal la disminución de la humedad, de la turgencia y de la elasticidad características de la vagina, del mismo modo que toda la piel y tejidos de la mujer lo van perdiendo con el transcurso de la edad”, aseguró la doctora Beatriz Literat, médica sexóloga clínica y ginecóloga, a cargo del Departamento Sexología y Disfunciones Sexuales de Halitus Instituto Médico. En ese sentido, recomendó acudir a un especialista ante los primeros síntomas. “Apenas la mujer nota disconfort en sus relaciones sexuales debe comentárselo a su ginecóloga o concurrir a la consulta sexológica”, sostuvo. Al mismo tiempo, instó a no perder tiempo “con consejos de tipo caseros, porque frecuentemente, además de no solucionar nada, empeoran la situación”.

Una de las primeras afectadas es la vida sexual de la mujer. La médica afirmó que la preocupación comienza cuando “se notan diferentes durante la penetración y no consultan, iniciando una etapa de irritación local, dolor vaginal y luego, rechazo de las relaciones sexuales”. Pero, más allá de los padecimientos físicos, existen también los de tipo emocional. La sexóloga mencionó que “al no tener una explicación de lo que les está sucediendo, o al disponer de una información parcial, las mujeres comienzan a fabricar hipótesis, como ‘seguro que mi deseo disminuyó, ya no debo quererlo tanto’ o ‘estoy volviéndome seca’”.

Y añadió que “estos pensamientos catastróficos y deprimentes producen desánimo y generan un círculo vicioso que aumentan los sentimientos de estar ya ‘fuera del juego sexual’. No se atreven a consultar a un sexólogo ni a comentarlo con su marido, o recurren a soluciones domésticas y ello empeora el problema que, en realidad, es de fácil solución”.

Como con el rostro: Se pueden usar geles y cremas específicas para humectar tejidos.

La mitad no llega a la consulta: El 50% de las afectadas no acude al ginecólogo ante los síntomas.

La médica comparó esta problemática con las cuestiones dermatológicas y mencionó que “del mismo modo en que se le presta una atención especial al cuidado de la piel de la mujer en su madurez, con tratamientos dermoestéticos, también contamos con tratamientos similares para conservar y regenerar las mucosas de la vulva y vagina”. Y detalló: “Desde el uso de geles y cremas específicas para humectar y nutrir los tejidos (igual al rostro) hasta el uso de láser intravaginal, inyecciones de sustancias con ácido hialurónico y otros tratamientos locales. Los resultados son excelentes y las mujeres vuelven a experimentar el confort y la seguridad en los encuentros íntimos, lo que aleja los fantasmas y permite recuperar la calidad de vida”.

El problema es el subdiagnóstico

La doctora Silvina Witis, ex jefa de ginecología de Lalcec durante 25 años y autora del libro “Menopausia. Qué. Cuándo. Cómo”, dijo: “La sequedad vaginal está subdiagnosticada y la mujer piensa que es normal”. En términos científicos, Witis explicó que “el síndrome genitourinario de la menopausia es un conjunto de síntomas y signos; era lo que vulgarmente se conocía como vulvitis atrófica”.

Para disfrutar del sexo sin molestias

A la hora del sexo pueden utilizarse “lubricantes e hidratantes vaginales; cremas y óvulos con estriol, que es un estrógeno débil y con promestriene, además de los geles que nos ayudan. La solución existe, hay que saberla preguntar y aclarar dudas”, dijo la doctora Witis.