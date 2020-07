La Muni advierte por una nueva app de viajes sin habilitación

Tras el fallido desembarco de Yupi el pasado verano , en la ciudad se comenzó a publicitar una nueva aplicación similar a Uber para el traslado de pasajeros . El sistema, bautizado como InDriver , difundió una convocatoria en busca de choferes que quieran prestar su auto particular, pero desde el Municipio advirtieron que esta nueva empresa no tiene la habilitación para trabajar de forma legal en Neuquén .

Mauro Espinosa , subsecretario de Transporte de la Municipalidad, explicó que este miércoles que comenzaron a llegar las inquietudes de taxistas y remiseros con respecto al desembarco de una nueva aplicación. Según comentó, se trata de un nuevo sistema que convoca a los neuquinos a prestar su auto particular para hacer traslados de pasajeros a cambio de dinero, y se promocionaba como un "taxi alternativo".

El funcionario dijo que su área comenzó a hacer inspecciones para detectar a los responsables del emprendimiento, a quienes calificó como "inescrupulosos que se aprovechan del momento difícil que viven muchos neuquinos". Según señaló, el aislamiento social y obligatorio presionó a muchos habitantes a buscar ingresos extra de dinero, por lo que los referentes de esta app podrían sacar provecho de esa situación para convocar a más personas a hacer una práctica ilegal.

En diálogo con LU5, Espinosa aclaró que no recibieron la solicitud de ningún emprendedor y recordó que la forma adecuada de empezar un nuevo negocio es comunicarse primero con las autoridades para cumplir los pasos correspondientes. Por eso, aconsejó a los neuquinos que no utilicen esta nueva app, ya que no hay personas identificadas detrás del emprendimiento que puedan responder en caso de que surja algún problema durante el viaje.

Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte de la Municipalidad. Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte de la Municipalidad.

El propio funcionario afirmó que descargó la aplicación y trató de solicitar un viaje dentro de la ciudad, pero hasta ahora parece no estar en funcionamiento. Recordó que es importante respetar la noble tarea que cumplen los casi 1200 taxistas y remiseros de la ciudad, que ofrecen el servicio de traslado de pasajeros de acuerdo a las normativas vigentes.

A su vez, mencionó que la ordenanza que regula el trabajo de taxis y remises pena con multas de hasta 150 mil pesos a los automovilistas particulares que cobran por trasladar a pasajeros sin una habilitación correspondiente. Por eso, insistió en que los conductores no acepten la propuesta de InDriver y que los pasajeros opten por vehículos habilitados para viajar.

La aplicación está disponible para su descarga pero todavía no está funcionando

Eduardo Lira, del Sindicato de Peones de Taxi, aclaró que desde el gremio ya se hicieron los reclamos administrativos pertinentes para evitar el desembarco de esta aplicación y agregó que no quieren hacerle publicidad a este tipo de actividades ilegales. A su vez, señalaron que los taxistas se encuentran tan golpeados como el resto de las actividades económicas que sufren con los efectos de la pandemia.

"Sin casinos, boliches, escuelas ni Poder Judicial, trabajamos la mitad de las horas que trabajábamos antes", afirmó Lira y aclaró que es necesario que los neuquinos respeten el trabajo de los taxistas, que cumplen con todas las habilitaciones correspondientes para garantizar la seguridad de los pasajeros que trasladan.

En los primeros meses de año, un grupo de neuquinos hizo publicidad de una aplicación similar a Uber para el traslado de pasajeros, que llevaba el nombre de Yupi. A pesar de la oposición de los taxistas y las advertencias de la Municipalidad, la app comenzó a hacer sus primeros viajes en la ciudad. Sin embargo, los referentes del sistema decidieron abandonar el emprendimiento luego de no conseguir los permisos para trabajar de forma legal en la ciudad.

Para esta nueva iniciativa, desde el Municipio presentaron una postura similar. "El intendente Mariano Gaido siempre va a estar del lado de las actividades habilitadas", sostuvo el subsecretario de Transporte.