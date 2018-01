La Muni decidió suspender todas las fiestas privadas

Luego de que Lautaro Bettini -está en terapia intensiva y lucha por su vida- fuera golpeado con una piedra en la cabeza por otro adolescente, los actores políticos manifestaron su preocupación por la conducta de los jóvenes en las salidas nocturnas. El primero en manifestarse fue el gobernador Omar Gutiérrez, quien adelantó que presentará un documento para regular la actividad.

Ahora, la Subsecretaría de Comercio de la Municipalidad suspendió las habilitaciones para las fiestas privadas con fines de lucro hasta conocer la nueva disposición del Ejecutivo provincial. “Sabemos de la intención del Gobierno de preparar un nuevo decreto regulatorio, así que con criterio esperaremos las decisiones y acompañaremos con nuestras experiencias para poder realizar un nuevo protocolo”, dijo a LU5 el titular del área, Gustavo Orlando.

No obstante, el gobierno provincial se desligó de la decisión que tomó el Municipio. Desde el área de prevención de consumos problemáticos se aclaró que se trata de una medida que tomó la comuna en el marco del ejercicio de su autonomía, “pero que no guarda relación con la línea de trabajo planteada con los municipios en la materia”. “Nosotros compartimos el criterio de que la prohibición no es la solución, sino la regulación, y desde ese punto de vista, lo que estamos proponiendo son normas y criterios de buenas prácticas que ayuden a tener una diversión cuidada, que no implique riesgo para las personas”, remarcó el titular del área Hernán Ingelmo.

Según supo LM Neuquén, no sólo suspendieron provisoriamente la autorización para estos eventos, sino que además pospusieron la única fiesta que estaba prevista para los próximos meses, lo que no fue bien recibido por los empresarios que organizaron la Flow Ibiza 2018, que se iba a desarrollar el 10 de febrero en el Club Hípico San Jorge (ver aparte).

Tanto el Municipio como la Provincia participaron el pasado miércoles de una reunión convocada por la Defensoría del Pueblo (ver aparte), que también incluyó autoridades del SIEN y de la Policía, para unificar criterios respecto de la prevención y el abordaje de las distintas situaciones que se pueden dar en los eventos nocturnos.

“Creo que es el camino responsable que debe tomar el Estado para que los chicos puedan estar tranquilos en un lugar con los protocolos correspondientes. Seguramente haremos un documento de redacción conjunta”, manifestó al respecto el funcionario.

Esperan un nuevo encuentro para buscar una salida

La Defensoría del Pueblo convocó el pasado miércoles a las autoridades municipales, provinciales, del SIEN y de la Policía para aunar criterios para confeccionar el nuevo protocolo de prevención y abordaje de conflictos. El defensor, Ricardo Riva, destacó la participación y cooperación de los distintos organismos.

“La reunión fue muy linda porque todos cooperaron y agradecieron la convocatoria. Es fundamental que todos aporten su granito de arena porque, además, deja a la claras que hablando nos entendemos”, sostuvo.

El defensor aseguró que hubo avances, ya que algunos de los participantes llevaron temas específicos para tratar.

“Quedamos en que para la próxima reunión cada uno aportaría los conceptos que cree que deben ser tenidos en cuenta e incorporados al protocolo. Además, vamos a invitar a los concejales y los medios de comunicación para que difundan las propuestas de cada uno”, contó.

Normas: Buscan la manera de prevenir la ingesta de alcohol y drogas además de incidentes.

Nueva reunión

La semana que viene se volverán a reunir, aunque aún no definieron una fecha. Riva anticipó que el objetivo de la Defensoría es incorporar a otros municipios de las localidades adyacentes para desarrollar una normativa común, mientras que también invitará a la defensora del Pueblo de Río Negro.

Riva explicó que el encuentro había sido planificado para la semana anterior, pero que tuvo que ser postergado porque la visita del Papa a Chile mantuvo ocupado al Gobierno de la Provincia en los pasos fronterizos, donde desplegó un amplio operativo de seguridad.

No descartan ir a la Justicia

El empresario organizador de la suspendida Flow Ibiza 2018, Alejandro Lara, salió al cruce de las autoridades municipales y aseguró que “están demorando” la habilitación para que pueda hacer el evento programado para el 10 de febrero. “Si mañana no me responde Bermúdez, voy a pedir presentar un amparo o iré a juicio”, sentenció.

El hombre sostuvo que existe una puja entre el secretario de Coordinación y Gobierno de la Municipalidad, Marcelo Bermúdez, y el ministro de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, Mariano Gaido. “Es por un capricho, me pedían que Gaido salga a los medios a decir que iban a darnos cobertura”, contó en declaraciones radiales.

Además, manifestó que a los eventos privados se les solicita una serie de requisitos mayor que con los que cumple la Fiesta de la Confluencia, que se realizará del 10 al 12 de febrero.

