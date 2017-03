La Muni no asistió a la mediación por el desalojo en el Cañadón

NEUQUÉN

No hubo mediación por el destino de las familias que fueron desalojadas de la toma del Cañadón de las Cabras. El Municipio no asistió al encuentro en la Defensoría del Pueblo, programado para ayer, y dejó todo en manos de la Justicia.

El encuentro estaba pactado para ayer a las 18 con funcionarios municipales, el defensor Ricardo Riva y las familias que fueron desalojadas la semana pasada, luego del accionar policial para levantar el corte de la Ruta 7. El conflicto terminó con pedradas y balas de goma.

“Acá no hay mediación posible cuando la Justicia fue la que ordenó el desalojo de personas que estaban cometiendo un delito usurpando tierras que no le pertenecen. Participar de cualquier mediación en esta instancia sería menoscabar y menospreciar a instituciones de la República como son el Poder Judicial, que emitió una sentencia, y a la Policía, que actuó para cumplirla, y eso no corresponde”, dijo Marcelo Bermúdez, secretario de Coordinación del Municipio capitalino.

Desde la Defensoría se informó que el encuentro se canceló y que no había nada para informar, luego del desplante de los funcionarios a la reunión convocada.

“Le pedimos al defensor del Pueblo que nos explique por qué el Municipio tenía que participar de una mediación, y no hay argumentos válidos. La Justicia actuó frente a un delito y la Policía desalojó cumpliendo una orden de la Justicia”, expresó el funcionario municipal.

“Es una gran injusticia ignorar esta situación por ceder a las presiones de aquellos que utilizan el corte de ruta como modo de presión para lograr su objetivo”, concluyó.