La Muni premió a los vecinos que pagaron a tiempo sus impuestos

El reconocimiento se realizó esta mañana a 30 vecinos que pagaron sus impuestos durante el último año y que fueron sorteados en el marco del programa del Contribuyente Cumplidor, que se realiza desde el 2006.

“Esto es un reconocimiento que tiene carácter simbólico, nuestro mensaje es para decirles que sabemos que pagan y que cumplen con un deber de ciudadano”, les dijo Quiroga a los contribuyentes.

“Siempre se ha caracterizado la gestión de Quiroga de promover el cumplimiento de los contribuyentes y tratar de bajar a su mínima expresión la morosidad", secretario de Economía y Hacienda, José Luis Artaza.

El intendente resaltó la buena administración de la municipalidad y dijo que "es por esto que la Municipalidad está desarrollando obras importantes como el nuevo edificio municipal en el Oeste, las obras de asfalto, canales, nuevos parques, la apertura de la calle Albardón que comenzará en en poco tiempo”.

Los regalos

El sorteo se hizo ante escribano público en lotería La Neuquina. Se regalaron cinco computadoras all in one, cinco bicicletas, cinco microondas, cinco cámaras deportivas, cinco aspiradoras robóticas, dos televisores led de 32 y 40 pulgadas, una consola PS4, una bicicleta fija y una cava para vinos.