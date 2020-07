La música, la otra carrera de Lewis Hamilton

El seis veces campeón de la Fórmula 1 utilizó su Instagram para dar la noticia. “Chicos, he pasado los últimos diez años o más escribiendo y grabando, trabajando con algunas de las personas más bellas y con más talento, por lo que estoy muy agradecido. Ha sido mi vía de escape más increíble. Encontrar algo que amas tanto y que haces sólo para ti, para tu espíritu creo que es un proceso importante”, manifestó de manera inicial.

Y añadió: “He llegado al momento en el que me encantaría compartirlo con vosotros. No tengo un proyecto o un álbum, sólo un puñado de canciones diferentes con las que quizás algunos de vosotros podáis conectar. Me han ayudado a superar algunos de mis momentos más difíciles. En algún momento voy a compartirlas con ustedes”.

En tanto, el nacido en Stevenage comentó cómo se gestó el trabajo conjunto con Aguilera. “Una persona con una belleza y un talento increíbles me contactó y me pidió que formara parte de su álbum, me quedé impresionado y aproveché la oportunidad. Tuve dos horas para escribir un verso corto y grabar. El objetivo era que la música saliera con un nombre diferente, para que primero pudierais escuchar la música y luego saber que era yo, pero no funcionó de la forma que había planeado”, detalló.

Además, el inglés reconoció que no lo dio a conocer antes por diferentes temores. “Evité reconocer que era yo, no sé por qué, quizás por las inseguridades, el miedo, por pensar demasiado, algo que creo que le pasa a mucha gente”, expresó.

Por último, Hamilton dio a conocer su identidad artística. “Bueno, quiero decir que XNDA soy yo y que siento un gran honor y agradecimiento por que Christina me diera un lugar para usar mi voz. Me siento muy agradecido por lo que ella ha hecho en la música y la respeto mucho”, concluyó.