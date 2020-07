La necesidad más urgente

Mientras intentamos que el encierro y la lejanía con nuestros seres queridos no nos hagan perder la cabeza, muchos argentinos sufren el doble, porque la posibilidad de poner el pan sobre la mesa y un techo sobre la cabeza de su familia ya no es tan fácil con las condiciones de la cuarentena.

Todo este problema no es noticia nueva, pero cuando se habla de bonos que no cubren el valor de una canasta básica para un número limitado de personas, y planes para reactivar la economía que aún no ven la luz del día, no es más que lógico que cada vez más gente vocifere contra el aislamiento y pida por favor que los dejen trabajar.