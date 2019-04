La nueva Wanda: la "ni-ni" que conquistó al Kun

Yanina Latorre desenmascaró a la nueva pareja del futbolista y contó que salió con el hermano del Kun.

Luego explicó cómo fue que el futbolista dio con Sofía: “Se reencontraron en el boliche Jet en marzo, cuando el Kun estuvo en Buenos Aires. Esa noche se sacaron una foto. Tiene una cartera Gucci de 3500 dólares. Eso fue antes del Kun igual. Estuve mirando el Instagram y hay fotos del hijo de Tinelli de 2012″, agregó Latorre.

Chica lanzada: “La que me contó que la odia me dijo que se le tiró encima en Jet y se lo ganó”, dijo Latorre.

“No trabaja, ni estudia”

La panelista detalló que Calzetti “tiene una vida de perfil alto”. “Veranea en Punta del Este, viaja un montón con las amigas, tiene cinturones Louis Vutton. No trabaja ni estudia, tiene marcas que le dan ropa”, reveló la esposa de Diego. “La que me contó que la odia me dijo que se le tiró encima en Jet y se lo ganó. Hace una semana le mandó los pasajes y ahora ella está en Londres subiendo historias y fotos, pero siempre sola, que es lo que les pide siempre el Kun”, cerró Yanina.

Yanina Latorre desenmascaró a la nueva pareja del futbolista y contó que salió con el hermano del Kun.

Se merece una roja

Naiara Vecchio, de Siempre Show, habló el martes del romance entre Agüero y Tini. La noticia bomba llegó luego de que se vinculara a la cantante con Sebastián Yatra. “Se están viendo, no es un noviazgo ya consolidado, pero es real que él la invita bastante a Inglaterra. Estuvieron viéndose allá y acá, el Kun estuvo en el cumpleaños de Tini. Ni la familia de él ni la de ella querían que esta versión se conozca”, llegó a decir Vecchio.