La OMS busca sumar a la Unión Europa al proyecto COVAX

Más de 170 Estados, entre ellos Canadá, Noruega, Corea del Sur y Reino Unido, mostrado un interés no vinculante con el proyecto Por el contrario, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y la Unión Europea anunciaron sus propios acuerdos para asegurar la llegada de millones de dosis para sus ciudadanos, ignorando la advertencia de la OMS. Los expertos explicaron que si otros países que pueden permitírselo adoptan un enfoque similar, la estrategia de la OMS para luchar contra la pandemia del coronavirus a nivel mundial y de forma equitativa corre el riesgo de fracasar. “Si ese escenario acaba sucediendo, está claro que no habría volúmenes suficientes de vacunas disponibles para ningún otro país, en particular durante los primeros seis-nueve meses”, comentó Alex Harris, jefe de Políticas Globales de la organización benéfica sanitaria Wellcome Trust.

La OMS, en cualquier caso, sigue luchando para que los países más ricos se sumen plenamente a la iniciativa, más allá de las promesas de financiación y de las buenas palabras. Las agresivas negociaciones de la UE para el suministro de vacunas y las tibias declaraciones sobre el plan COVAX socavaron la iniciativa, que está codirigida por la propia OMS, la Alianza para las Vacunas (GAVI) y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI). Es probable que la Comisión Europea prometa fondos para COVAX pero, al mismo tiempo, está asegurando acuerdos de suministro para los estados miembros al considerar que el plan de la OMS es demasiado lento y costoso. Ante este panorama, el organismo internacional sumó una nueva cláusura para intentar seducir a esos países ricos: se les ofreció que puedan elegir qué vacunas obtener mientras se reservan el derecho a recibir su “parte completa” de las dosis. Este documento con los nuevos términos habría sido presentado el 5 de agosto y la fecha límite para confirmar el compromiso es el 18 de septiembre.