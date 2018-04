La OPAQ ya está en Siria para saber si hubo ataque químico

Los inspectores internacionales de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) llegaron ayer a la ciudad siria de Duma, donde comenzaron a tomar muestras para determinar si fue un ataque químico el que mató a 70 civiles, en su mayoría mujeres y niños, el 7 de abril. Esta misión, sin embargo, no bastará para poner fin a las polémicas sobre lo sucedido, que desembocó en el bombardeo de Estados Unidos a Siria: los enviados sólo tienen el deber de establecer si hubo o no uso de armas químicas, pero no quién lo hizo.