"La pandemia desnudó el trabajo en negro"

Hay un cronograma porque, como te imaginarás, no puede cobrar toda esa cantidad de gente de una sola vez, en la calle en el contexto que estamos viviendo. Por ahora, de ese número, el 60 por ciento. En esta segunda etapa, mucha gente puso su CBU (Cuenta Única Bancaria), que en una primera etapa no lo habían hecho, y eso facilita las cosas. A partir del miércoles 15 comienza a cobrar todo el remanente que no pudo generar este CBU, a través de un acuerdo con los bancos provinciales y el Banco Nación. Estamos trabajando para que todos los trámites se puedan hacer desde la casa y de manera muy simplificada.

—¿Hay algún tipo de asesoramiento de Anses?

Bueno, justamente eso. Hoy está tan simplificado el sistema, que el mismo banco manda mensajes para que puedas ir y cobrar y generar la tarjeta. Hay que recordar que toda la gente que está cobrando los 10.000 pesos no son los adultos mayores jubilados, sino la población económicamente activa desde los 18 a los 60 años.

—¿Qué flujo de dinero tiene Anses en Neuquén?

En Neuquén diariamente entran 100 millones de pesos a la Anses. La gente cobra en total esa cifra, entre AUH, el IFE, jubilaciones, pensiones y sin contar el ATP (Programa de Asistencial al Trabajo y a la Producción), que es el que cobran las empresas para ayudar a pagar los sueldos por esta crisis económica por la pandemia. Todas estas cosas representan 3100 millones de pesos al mes en Neuquén, que es lo que transfiere a la gente. Por eso si esa cifra sale a la calle en pocos días, no hay sistema que soporte esa cantidad de dinero.

—El IFE empezó como algo temporal, pero pareciera que se extiende por tiempo indeterminado. ¿Se viene una tercera etapa?

El IFE termina a fin de mes, que es el segundo desembolso. Y a partir del otro mes se generará el cronograma del otro pago, que públicamente no se anunció pero que será comunicado junto a todos los gobernadores del país.

—¿El IFE fue uno de los beneficios que amortiguó el impacto de la pobreza, más allá de las críticas del monto de los 10.000 pesos?

Este beneficio desnudó la cantidad de trabajo en negro que hay, el informal, esa persona que trabaja por día y que hoy no tiene ingresos. El Estado está haciendo todo el esfuerzo. Y con los APE lo mismo. Salvó empresas y muchos empleados. Sin eso, sería peor.