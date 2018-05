Figueras comparte con el príncipe la pasión por el polo y la solidaridad (es embajador de Sentebale, una ONG que el hijo menor de Lady Di creó para apoyar a los chicos con VIH del Lesoto).

En la previa de la ceremonia en diálogo con el programa Good Morning America, el argentino había manifestado que "estoy seguro de que va a ser un increíble esposo y un gran padre".

Para la ceremonia, Nacho eligió un traje azul y corbata mientras que su mujer, Delfina Blaquier , optó por un vestido con talle princesa de vuelo irregular que combinó con una pamela y sobre.

nacho figueras1.jpg

Figueras y Blaquier fueron los únicos invitados argentinos ante la ausencia de la reina Máxima de Holanda, que no concurrió ya que al no tratarse de una boda real -porque se casó un príncipe- el protocolo no obliga a participar ni invitar a jefes de Estado o políticos.

