La película de Fede Bal, en medio de un escándalo

Buscando salir limpio de esta situación, el hijo de Carmen Barbieri habló con Intrusos y explicó el acuerdo al que se llegó con el gobernador Juan Luis Manzur. “Es raro el titular que diga ‘le dieron un millón y medio de pesos a Federico Bal’. Yo creo que hay un ensañamiento o quiero pensar que sea algún periodista malinformado. Acá la provincia está feliz del rodaje que estamos haciendo”, lanzó el actor, y continuó diciendo: “La plata que el gobernador Manzur nos da, que es una mínima parte de lo que cuesta una película, forma parte de un acuerdo para generar trabajo. Más del 50% del equipo técnico es tucumano y los actores también son tucumanos”.

Sorprendentemente, Bal aclaró que su la realización de la cinta cuesta 20 millones de pesos y que también recibió un subsidio por parte del INCAA. “Esta película cuesta 20 millones de pesos. El INCAA la vio como de interés cultural y nos dio un subsidio. Hay productores ejecutivos que también ponen plata. Hay mucha gente interesada en esta película, sobre todo el gobierno de Tucumán, porque la película muestra la provincia hermosa, como está”, dijo.

Sobre el final de la nota, el campeón del Bailando mostró los dientes y manifestó su descontento por la información que estaba circulando. “No me voy a bancar más la mala leche de algunos periodistas o las ganas de difamarme, porque este proyecto es muy importante para mí. Es mi primera película y con mi viejo de 82 años, que hizo historia en el cine nacional. Cuando todo está tan limpio y sano no lo voy a dejar pasar. Esa plata vuelve, no es plata que me dan a mí y a mi bolsillo. En poco tiempo la van a poder ver en los cines y les va a encantar. Estoy indignado”, cerró.

