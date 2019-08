La pesadilla de dos argentinas en Camboya

Las jóvenes estuvieron preocupadas durante seis días porque allí no hay embajada argentina y entonces no podían salir del país sin la documentación correspondiente. “Estuvimos sin tomar ni comer nada porque no teníamos plata”, dijeron en un video que publicaron en las redes. Fuentes de la Cancillería argentina informaron que el cónsul de Tailandia se trasladó el jueves a Camboya -donde tiene jurisdicción- y les entregó en mano un pasaporte de emergencia. “De todas maneras debieron esperar un par de horas para salir porque tuvieron que actualizar el visado”, indicaron.

Ayer a la mañana, Renata Segal les dijo a algunos medios argentinos que estaban tomando un avión hacía Bangkok, aunque no precisó si volverán a la Argentina o continuarán con su viaje de tres meses por el sudeste asiático.