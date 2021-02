La pesadilla que vivió Danna Paola por "confiar en extraños"

"De repente uno me dice: ‘¿este era tu vaso, no?’, e inmediatamente me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir. Estos ‘weyes’ empezaron a quererse sobrepasar de la situación", señaló en un programa digital transmitido por YouTube. La cantante agregó que logró llegar a su casa con ayuda de su amigo y que poco tiempo después fue ingresada al hospital .

Aunque aclaró que no tuvo mayores complicaciones, manifestó: "No me acuerdo qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital". "Por algo tu mamá siempre te dice ‘no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar’. Seamos conscientes, por más fuertes e independientes que seamos, no sabemos las intenciones de los demás", concluyó.