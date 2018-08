La política patagónica rechazó las medidas de ajuste de Nación

El encuentro político contó con representantes de la provincia de Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Entre los oradores estuvo el vicegobernador Rolando Figueroa, quien recalcó que “no estoy acá porque al Gobierno Nacional le esté yendo mal, estoy acá porque ideológicamente estoy en la otra vereda. Estoy acá porque quiero que el gobierno nacional sienta que somos parte". Y recalcó: "Los Patagónicos contribuimos mucho al desarrollo de Argentina”.

“No somos otra república, somos una región que contribuye mucho al desarrollo de este país, y queremos que el gobierno nacional nos dé a los patagónicos la importancia que tenemos”, agregó el vicegobernador.

encuentro patagonico figueroa2.jpg

En el cónclave se abordaron las medidas recientes de ajuste que afectan a la región, entre las que destacó la quita de los subsidios al gas y a la electricidad, y las decisiones que afectan los presupuestos de los centros de investigación, tecnológicos y de altos estudios.

Embed Reunidos en #Bariloche diputados, senadores, intendentes, funcionarios y legisladores provinciales para dar un claro mensaje al gobierno nacional. Para ponerle un freno multipartidario y regional a las constantes medidas de ajuste que afectan a toda la #Patagonia #ForoPatagonico pic.twitter.com/vYe8x8l9lL — Alberto Ciampini (@DipCiampini) 10 de agosto de 2018

En ese sentido, el diputado nacional Darío Martínez indicó que "por esa razón, tengo la obligación de advertirles que ahora es el momento de actuar enérgicamente en defensa propia, todos juntos, rechazando estas medidas para lograr detenerlas, porque mañana será tarde, y un machetazo producirá un desgarro gigante en los sueldos y jubilaciones de los patagónicos”.

Y enfatizó: "No importa a quien hayas votado ni con qué partido simpatices. No importa si sos jubilado nacional o provincial, o trabajador del sector privado o público. Este recorte brutal que decidió el presidente Macri no discrimina. Aunque en la Patagonia todos seamos pocos, actuando juntos, codo a codo, podemos detener estas medidas y defender nuestros derechos. No hay otro camino”.

Embed Tenemos que defender la tarifa diferencial en toda la Patagonia. Las provincias unidas podemos frenar el ajuste de Macri, en el sur los aumentos de tarifas son brutales. Este espacio tiene que ser abierto, transparente y participativo, así lo exige la sociedad #ForoPatagonico pic.twitter.com/sIue65W1i5 — Jesus Escobar (@jesusescobarnqn) 10 de agosto de 2018

Participaron el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González; el vicegobernador Mandato Cumplido, Rodolfo Sapag; las senadoras nacionales Magdalena Odarda y Ana María Ianni; los diputados nacionales Darío Martínez, Alberto Ciampini, Emilia Soria, Silvia Horne, Rosa Muñoz; los diputados provinciales Jesús Escobar y Guillermo Carnaghi; concejales de Neuquén como Juan Luis Ousset, Marcelo Marchetti y Marcelo Zúñiga; de Zapala como Marisa Muñoz y Diego Villegas; entre otros dirigentes, legisladores, intendentes y concejales de las distintas provincias de la Patagonia.

LEÉ MÁS

El Gobierno dio marcha atrás con la eliminación de beneficios en asignaciones

Gutiérrez retrucó a Nación y subió las asignaciones