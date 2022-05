La prometida de Redrado se metió en el Luligate

En conversación con la periodista Karina Iavícoli, que se desempeña como panelista en "Socios del Espectáculo", la mujer aseguró que no quiere exponerse ante los medios de comunicación. "No me copa para nada, y menos con gente tan desequilibrada. No me la creo ni los estoy esnobeando a los periodistas. No quiero líos, no me gusta pelear y cualquier cosa que yo diga daría para eso. Tuve un cáncer, me curé, amo estar viva y lo celebro cada día. Ni ella con sus amigas ni su mala fe que alimentan esta locura nos van a parar", confesó Lulú, que se subirá al altar en breve.