La PS5 será retrocompatible con los juegos de la PlayStation 4

Por ahora, Ryan dijo que Sony tendrá más unidades de PlayStation 5 listas para la venta que las que tenía de PlayStation 4 en 2013. Cerca de 2,1 millones de unidades de PlayStation 4 se vendieron en todo el mundo dos semanas después de su lanzamiento ese año, con un millón sólo en el primer día.

"Durante un tiempo, en la primera parte de la pandemia, esa imagen estaba lejos de ser clara", dijo Ryan, y agregó. "Así como las cosas que afectaban la producción no estaban claras, ¿habría algún mercado? ¿se le permitiría a alguien salir? ¿habría algún local comercial abierto? Este ha sido un año como ningún otro. Pero todo eso reforzó nuestra determinación, y el camino que determinamos a principios de año fue absolutamente el correcto."

Aunque no se mencionó en el anuncio oficial de Sony, los desarrolladores de ciertos juegos confirmaron más tarde que los títulos de PS5 como "Horizonte": Forbidden West" y "Spider-Man: Miles Morales" no son exclusivos en absoluto. Los juegos también estarán disponibles para PS4, lo que puede irritar a algunos fans de Sony que se tomaron muy en serio el compromiso con el desarrollo de la "próxima generación".

"Nadie debería estar decepcionado", dijo Ryan. "Las versiones PS5 de esos juegos están construidas desde cero para aprovechar el conjunto de características de la PS5, y tenemos una ruta de actualización para que los usuarios de PS4 obtengan las versiones PS5 de forma gratuita. Se trata de que la gente pueda elegir. Estoy muy contento con la situación".

Ryan también dijo que de los miles de juegos probados para la compatibilidad con la versión anterior de PS4, "el 99 por ciento" puede ser jugado en la próxima consola. Sony también anunció un nuevo servicio llamado PS Plus Collection, que ofrecerá 18 títulos de primera para PS4 para ser descargados a los suscriptores del servicio online de PlayStation. Es un tremendo regalo para cualquiera que juegue su PlayStation en línea, y un buen punto de entrada para cualquiera que sea nuevo en las propiedades de Sony como "The Last of Us".

"La comunidad PS4 seguirá siendo muy importante para nosotros durante tres o cuatro años", dijo Ryan. "Muchos harán la transición a la PS5, esperamos que si hacemos bien nuestro trabajo, pero decenas de millones seguirán comprometidos con la PS4".

Hasta el momento no hay un anuncio oficial por parte de Sony en referencia a retrocompatibilidad de los títulos podríamos arriesgarnos a decir que según PlayStation Plus Collection estos serían los primeros títulos:

God of War

The Last of Us: Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

Battlefield 1

Monster Hunter World

Fallout 4

Final Fantasy XV

The Last Guardian

Ratchet and Clank

Infamous: Second Son

Days Gone

Bloodborne

Detroit: Become Human

Batman Arkham Knight

Mortal Kombat X

Persona 5

Until Dawn

Resident Evil: Biohazard

Todavía falta saber si la retrocompatibilidad será absoluta y automática o sí se integrarán juegos cada cierto tiempo.