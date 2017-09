La RAM desconoce a Jones Huala como su líder

En el texto, aclararon que "el peñi Facundo Jones Huala ya no forma parte de las filas de la Unidades Ancetrales de Liberación debido a su condición actual y no es el líder de la organización". De esta manera el mismo grupo confirma lo que Jones Huala aseguró ante las cámaras de TN en su primera entrevista: no tiene ningún vínculo con la RAM.

El documento señala "acciones de sabotaje" entre las que se encuentran la quema del puesto Tranquera La Bolsa, perteneciente a la Compañía Tierras del Sur (la administradora de las tierras de Benetton en la Patagonia), el incendio del puesto Hiden Lake (del británico Joe Lewis), un ataque a la oficina de tierras de El Bolsón, la destrucción total del refugio San Martín del Club Andino de Bariloche y la quema del puesto Los Retamos, también propiedad de Benetton.

Con estos cinco atentados reivindicados la Resistencia Ancestral Mapuche se adjudica un total de 21 actos vandálicos. El número es mucho menor a los 70 atentados que le adjudica a la RAM el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich.

El comunicado fue publicado a través del sitio Indymedia, una red de comunicación alternativa que opera en todo el mundo y que difunde habitualmente textos de grupos disidentes.

El texto completo puede verse en el siguiente link del sitio Indymedia: http://argentina.indymedia.org/news/2017/07/910198.php

Jones Huala

El hermano de Jones Huala también niega su vínculo con la RAM

Voceros del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut, entre ellos el hermano del detenido Facundo Jones Huala, negaron cualquier vinculación con la llamada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

"Desde hace al menos dos años desmentimos que exista relación entre el Pu Lof y la RAM, y mienten cada vez que salen con eso", afirmó Fernando Jones Huala a la agencia Télam de Buenos Aires antes de la marcha que reclamó la aparición con vida de Santiago Maldonado.

"Los miedos respecto de la RAM los han creado el Estado y ciertos medios de comunicación con un discurso que criminaliza la legítima lucha del pueblo mapuche, ante todo por la tierra y el territorio", explicó.