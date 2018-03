La serie de Sandro la rompió en su debut

La tira, compuesta por 13 capítulos escritos por Esther Feldman y equipo, y con dirección del cineasta Israel Adrián Caetano, logró calentar la alicaída pantalla de la TV de aire.

El episodio de El Sultán le dejó a la ficción de Israel Adrián Caetano un piso de 13,9 puntos y la aparición de Antonio Grimau en la piel del mítico cantante alcanzó para mantener el interés y sumar espectadores frente a la pantalla de Telefe y así lograr un número muy alentador para el debut.

El rating de la ficción fue en ascenso y de los 13,9 que tenía en su principio trepó a los 14,7, primero, y, después superó los 15 puntos, con un pico de 16,2.

Además del potente gancho que genera la historia del Elvis latino, la cuidada recreación de época y el destacado elenco que tiene la tira (Antonio Grimau, Marco Antonio Caponi, Agustín Sullivan, Jorge Suárez, Luis Machín, "Calu" Rivero, Eugenia “China” Suárez, Lali Espósito, Isabel Macedo, Marina Bellati, Paula Ranserberg, Gastón Soffritti y Teté Coustarot), son sin dudas el imán para la audiencia.

"He sido amigo en Valentín Alsina, amante en Nueva York y enemigo en mi propio cuerpo", dice, al principio de la serie, la versión longeva del protagonista en la voz de Grimau. De ahí se da paso a la infancia y la juventud de Roberto Sánchez encarnado por Sullivan, que entre el parecido físico con el cantante y su excelente interpretación cosechó elogios, incluso de la misma Olga Garaventa.

Esta mañana la viuda de Sandro visitó Morfi y se mostró sorprendida por el desempeño del joven actor. “Cuando lo vi, me reía, me emocionaba de verlo a Agustín. Es impresionante”, dijo y añadió: “Es como que él se ha tomado al personaje, es increíble. Me re emocioné”.

