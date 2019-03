La siguen los casados

“Antes, la mayoría me mandaba (mensajes) por Instagram; ahora es por WhatsApp. Me mandan mensajes y no se ve la fotito. Eso a mí me causa gracia. Entonces, les digo: ‘¿cómo sé que sos vos?’. Esto me pasó recién, no voy a decir quién. Me mandó un corazón y un solcito. No tengo el número agendado. Le puse: ‘¿Quién sos?’. Me pone ‘tal...’ y le clavé el visto”, explicó la rubia.