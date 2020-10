"Lo primero que pensé fue que habían entrado a robar. Después me di cuenta que estaban por mí. Yo no sabía nada y me largué a llorar", manifestó el nene cipoleño, en diálogo con LMCipolletti.

Sorpresa para Tomi La sorpresa que hizo llorar a Tomi, tras sufrir un violento robo Anahí Cárdena

La campaña que se inició en las redes sociales para juntar dinero y comprarle una bici nueva había dado sus frutos, en menos de una semana. Varios vecinos se sumaron, hasta llegar a la suma de 29 mil pesos. Con ese dinero recaudado, convinieron la compra a precio de costo en la bicicletaría de calle Esmeralda.

La familia tiene que pagar una diferencia, pero Tomi desde hoy puede volver a pedalear. "Nosotros nos haremos cargo del resto, demasiado ya con lo que ayudó la gente", dijo Natalia.

Tomi está feliz y expresó que se siente "muy agradecido con todos los que me ayudaron". Ya la probó desde la bicicletería hasta su casa y aseguró que la va a "re cuidar, porque tengo de vuelta una bici nueva". Respecto de la que le robaron, no hubo todavía ninguna novedad. También era cero kilómetro. Al momento del hecho -ocurrido el martes pasado, sobre la calle Río Colorado - su familia recién había pagado la cuota número dos.