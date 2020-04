La telemedicina: una opción para visitar al médico sin salir de casa

Agustín Arieu, gerente de operaciones de Leben Salud, indicó que ya están participando 15 médicos que se dividen entre clínicos, hematólogos, cardiólogos y de diagnóstico por imágenes que trabajan a través de las teleconsultas. Aclaró que en los próximos días se sumarán otras especialidades para ampliar la oferta de este centro de salud.

Para llevar adelante el encuentro virtual, en la videollamada se conectan tres personas: el paciente, el médico y un recepcionista, que está presente en los primeros minutos para hacer el ingreso de la persona y comprobar que la conexión funcione correctamente. Una vez que esto sucede, abandona la comunicación para que el profesional de la salud atienda en solitario.

En el correo electrónico que recibe el paciente se indica también un link para acceder a una carpeta virtual de archivos compartidos. En ella, el que consulta puede subir los resultados de estudios previos o radiografías que ayuden al médico a comprender su cuadro. A través de esta misma carpeta, el profesional puede compartir recetas digitales para que el paciente haga las compras en una farmacia.

“Es una herramienta útil para los casos de riesgo que no se quieran exponer a los contagios, pero las clínicas siguen atendiendo de manera presencial para los casos que requieran de un análisis más profundo por parte de los médicos”, detalló Arieu.

En ese sentido, aclaró que se trata de un sistema ideal para aquellas personas que ya son pacientes de determinados médicos y quieran continuar con el seguimiento de sus tratamientos sin necesidad de salir al exterior. También para todos aquellos pacientes de Leben que viven en localidades diferentes a aquellas en donde atienden los profesionales y que antes viajaban varios kilómetros para que los atendieran.

Para los casos de emergencias, sin embargo, es necesario asistir a las guardias, que están abiertas las 24 horas y que cumplen con distintas medidas para extremar el distanciamiento social y evitar así el riesgo de contagios.

Arieu detalló que los profesionales que trabajan por teleconsulta pertenecen tanto al Centro Oncológico Integral como a la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén y le resto de los centros de salud de Leben. Por el momento, se atienden los pedidos de todos los pacientes que tengan obras sociales que cuenten con un convenio para teleconsultas. Entre estas opciones, se incluye el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) y las obras sociales más reconocidas.

El personal administrativo de Leben ya trabaja en el desarrollo de un mecanismo de pago digital para aquellos pacientes que deban abonar coseguros o aquellos que no posean obra social y quieran afrontar los gastos de su consulta de manera particular. Para eso, llevaron adelante un convenio con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que ofrece el sistema CAME Pagos.

Arieu detalló que los horarios de cada teleconsulta se acuerdan en base a la planificación de la agenda de cada profesional, por lo que pueden variar según qué tipo de especialidad se requiera. Los pacientes que decidan utilizar este sistema deben descargar la aplicación Meet en su celular, que es gratuita. También pueden conectar con una computadora, siempre que cuenten con una cámara y un micrófono conectados.

"Para aquellos que no cuenten con buena velocidad de Internet o que tengan alguna dificultad para hacer funcionar la videollamada, se les ofrece la posibilidad de continuar con la consulta telefónica", dijo Arieu y aclaró que esa opción es siempre un plan B, ya que se prioriza la videollamada para poder mejorar la comunicación entre médico y paciente y convertir la consulta en una experiencia lo más parecida posible a la que se produce en el consultorio.