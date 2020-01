La temporada empezó con buena ocupación

Focarazzo detalló que en estas primeras semanas de la temporada “superamos nuestra expectativa” y señaló que “en Año Nuevo tuvimos un 48 por ciento de ocupación en Caviahue y un 38 por ciento en Copahue, superando en un cinco por ciento los niveles de 2018”.

Agregó que “de acuerdo con datos de San Martín de los Andes y Villa La Angostura, se superó el 75 por ciento de ocupación en la zona cordillera, mientras que Villa Pehuenia registró un 80 por ciento”.

La ministra señaló que el norte neuquino "creció no solamente en cantidad de alojamiento sino también en la difusión de las actividades que se realizan". "Hemos trabajado todo el año, creando nuevas actividades y eventos que se suman posibilidad de disfrutar la naturaleza", aseguró.

En cuanto a los precios, Focarazzo dijo que “la canasta sube a la par del incremento de la inflación del país. Los prestadores han mantenido esta ecuación costo-beneficio, porque es real que se incrementó el costo de vida en todo el país”. Y agregó: “necesitamos seguir ofreciendo el servicio turístico, que no es tocable; lo que no se vende no se recupera. Por ello, nuestros prestadores han mantenido un precio acorde al servicio que prestan”.

Comentó que “muchos turistas provienen del Alto Valle, otros de Capital Federal, el Gran Buenos Aires y de La Pampa” y solicitó a los visitantes que “viajen tranquilos, porque las vacaciones comienzan desde que cierran la puerta de la casa; es necesario que respetan las normas de tránsito”.

La ministra destacó que “nuestro objetivo es que los más de 20 destinos turísticos neuquinos sean reconocidos. Gracias al Consejo Provincial de Turismo y a que nuestro gobernador definió al turismo como política de estado, hemos ido concientizando, trabajando en equipo, generando planificación y promoción de cada lugar”.