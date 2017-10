La tensión política se adueñó de la mesa de Mirtha

Santiago presente

En varias oportunidades, la cara de malestar de Brieva, por los comentarios políticos de Mirtha y Miguel de Sel, tuvo un primer plano en la pantalla. Sin embargo, el humorista no pudo dejar pasar una declaración del ex embajador de Cambiemos sobre Santiago Maldonado. “La noticia de que no tiene marcas alivia un poco, más allá de que quizás el pibe se ahogó”, expresó Del Sel, a lo que Dady acotó: “Se pedía prudencia y sale el juez y dice que no tiene lesiones y el ministro Garavano dice que, probablemente, murió ahogado... Se debería esperar 15 días hasta que todos los elementos científicos lo digan. Los potenciales en televisión que ve tanta gente pueden instalar la idea”. Y resaltó: “Si se pide respeto y prudencia se debería esperar y no decirlo antes de las elecciones”.