La tierra tomada de Rincón Club vale $470 millones

Rincón Club de Campo logró en 1992 una autorización para ocupar, sin opción de compra, unas 3,5 hectáreas que pertenecían al área protegida Bardas Norte. El barrio privado terminó tomando casi 8 hectáreas del parque público, sin que ninguna autoridad interviniera ante esa irregularidad. En 2012 se le venció el permiso, así que debería haber devuelto el predio al Municipio, cosa que no ocurrió.

Desde hace años, los administradores del country vienen pidiéndole a Quiroga que les permita comprar esas tierras, que formalmente son propiedad municipal. El intendente finalmente presentó un proyecto de ordenanza para autorizar la transacción, que ahora depende del visto bueno de los concejales.

Las hectáreas ocupadas se ubican hacia el oeste del barrio privado y hoy se usan para una cancha de golf. El permiso parcial que tenía Rincón Club de Campo, y que caducó, le prohibía hacer construcciones permanentes en ese terreno, pero no se controló si cumplió.

En las inmobiliarias de la ciudad, cada metro cuadrado dentro de este country se cotiza como mínimo a 360 dólares. Por eso, si Rincón Club tuviera libre disposición de las casi ocho hectáreas, se le abriría la posibilidad de hacer un negocio inmobiliario de unos 29 millones de dólares, o sea, alrededor de 470 millones de pesos.

Ese sería el piso, porque la estimación de las inmobiliarias es sobre lotes sin edificación. Hoy, dentro del country hay casas en venta, con piscina y anexos, que se ofrecen a más del doble: 850 dólares el metro cuadrado.

Por fuera del barrio privado, un terreno en esa zona cuesta 180 dólares el metro cuadrado, la mitad que del otro lado del alambrado.

El proyecto de ordenanza que analizan en el Concejo prevé hacer una tasación del predio como tierra fiscal y que el barrio acceda a una compra directa. El precio que pagarían dependerá del cálculo del Tribunal de Tasación. Sería una concesión excepcional, que contrasta con el reciente desalojo de 80 familias en Parque Industrial.

Para los vecinos de Rincón de Emilio que denunciaron esta toma vip, detrás de la venta hay un negocio inmobiliario. Rubén Gómez, uno de los voceros del grupo, comentó: “Por lo que sabemos, parece que quieren lotear, e incluso se habla de una preventa interna”.

Cuestionan que, en vez de multarlos por ocupar un área protegida, los dejen convertirse en propietarios. La polémica ya se instaló en el Deliberante y los ediles están divididos. En los próximos días se sabrá si aprueban la transacción o si, por primera vez, se obliga a un country a correr su alambrado.

EN TRES PASOS

Cómo sigue el trámite de compra

1- Los concejales tiene que dar despacho favorable por cinco votos en la comisión de Obras Públicas y por nueve en el recinto.

2- Una vez promulgada la ordenanza, el Municipio debe solicitar al Tribunal de Tasación el valor de las ocho hectáreas en Rincón Club.

3- Por último, el consorcio del country y el Municipio firmarán un boleto de compraventa. Una vez pagado el precio, el barrio podrá acceder a la escritura traslativa de dominio.

25 años lleva Rincón Club ocupando Bardas Norte. Aunque lograron una cesión provisoria por 3,5 hectáreas, hay otras 4,5 que fueron tomadas sin una norma que los avale.

Pechi dijo que la comuna tenía que pagar las mejoras de las hectáreas. Sebastián Fariña Petersen

Quiroga dijo que no va a permitir que se construyan casas

NEUQUÉN

El intendente Horacio Quiroga remarcó ayer que la propuesta de vender a Rincón Club de Campo las ocho hectáreas que ocupa irregularmente es para que puedan conservar la parquización de la cancha de golf, y aclaró que no les permitirá que usen esas tierras para construir viviendas.

Explicó que recomendó vender el lote al country para regularizar una situación que lleva años, pero “con algunas limitaciones”. Dijo que una de las restricciones “es que no puede ser utilizado para hacer viviendas, sino mantener un espacio verde que no es de acceso público, pero que mientras tanto mantiene las tierras resguardadas”.

Indicó que el proyecto que presentó fue sólo “una opinión” y no tiene especial interés en esta transacción, por eso acatará lo que decidan los concejales. Agregó que, si no se aprueba la ordenanza, “la Municipalidad de Neuquén va a recuperar estas tierras, va a correr el alambrado, y además no se va a permitir la construcción de viviendas de ningún tipo”.

Explicó que no intervino antes con esta ocupación irregular porque “hubo una concesión de uso que finalizó y en su momento el recupero era a título oneroso, o sea, la Municipalidad tenía que pagar algunas de las mejoras hechas”.

Comentó que otra exigencia que hará al country es que construya de una vez el desagüe para evitar inundaciones en Rincón de Emilio. La ordenanza de cesión de 1992 obligaba al barrio privado a ejecutar esa obra, pero no cumplieron. Quiroga dijo que se pondrá firme en este punto.

Informó también que hay otra disputa de tierras con Rincón Club de Campo por la ocupación de un camino costero y la línea de ribera, que está menos clara. “Ahí hay que ver si es retención de dominio o calle pública”, indicó y dijo que están trabajando sobre ese tema.