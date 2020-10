La tribu de Indonesia que asombra por sus ojos azul brillante

"Los ojos azules son únicos y hermosos, además de ser mi inspiración", comentó Pasaribu, quien en realidad es geólogo de profesión y su pasatiempo es documentar la vida en las zonas rurales de Indonesia, particularmente sus tribus y cultura.

.~ Juan Aprilian ~Rare are and uniqe genetic condition which known as Waardenburg Syndrome.Location : Kendari, Sulawesi TenggaraGear : Sony A9 , Lens 135mm F1.8