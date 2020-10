La UE exigirá a los fabricantes la eliminación de apps preinstaladas

La mayoría de dispositivos como smartphones y notebooks cuentan con aplicaciones preinstaladas y en muchos casos no se pueden desinstalar, pero la Unión Europea (UE) trabaja para impedir estas prácticas, según consta en un borrador de ley al que ha tenido acceso Financial Times. En el nuevo borrador para un nueva Ley de Servicios Digitales europea, que se espera que se presente a finales de este año, la Unión Europea busca regular a las grandes compañías tecnológicas como Google y Amazon, a quienes obligará a compartir datos de sus usuarios con empresas competidoras.

Las grandes empresas tecnológicas "no podrán utilizar los datos recogidos en sus plataformas para sus actividades comerciales a no ser que los hagan accesibles a usuarios comerciales activos en las mismas actividades comerciales", según consta en el borrador, al que ha accedido Financial Times.