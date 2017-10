La UNCo dice que el ajuste le impedirá terminar 2018

Si el Congreso de la Nación aprueba el presupuesto tal como figura en el proyecto que el Gobierno le mandó recientemente, el normal funcionamiento de la UNCo (ubicada en el top 10 de las universidades públicas argentinas) corre serios riesgos, ya que, según sus autoridades, no podrá hacer frente a emergencias que se agudizaron este año, como la edilicia, de servicios y funcionamiento en general. Tampoco podrá incorporar los más de 100 docentes que hacen falta para las carreras que tiene planificado abrir.

La situación de la UNCo caló tan hondo que logró unificar el apoyo a su postura en un frente casi unánime de legisladores nacionales, autoridades provinciales y locales de las provincias de Neuquén y Río Negro. Se reclama que el gobierno nacional revise el recorte de 1225 millones pesos que le aplicó al presupuesto diseñado por la casa de estudios patagónica.

Salvo la alianza Cambiemos, las fuerzas políticas con presencia en Neuquén han comprometido ya con las autoridades universitarias su apoyo a la cruzada por los fondos necesarios para gestionar el año que viene. El diputado nacional del PRO, Leandro López, y el candidato a una banca en la Cámara baja de la Nación por Cambiemos, David Schlereth, fueron convocados por las autoridades de la universidad, pero aún no se pautó el encuentro. Se estima que esta semana podría darse esa reunión.

El recorte presupuestario (que ni siquiera contempla el aumento de la inflación oficialmente reconocida) “afectará en gastos de funcionamiento, no van a alcanzar para terminar el año 2018, no se podrán atender los servicios básicos, no se podrán mejorar las becas ni en número ni en montos, tampoco se podrán actualizar los subsidios de investigación, no alcanzará para los gastos de mantenimiento, infraestructura edilicia y no se van a poder abrir las carreras nuevas que requerirían un incremento de personal”, alertó el rector Gustavo Crisafulli en diálogo con este diario. Además, advirtió que con el recorte, la universidad sufrirá problemas edilicios debido a la falta de fondos para mantenimiento.

El rector explicó que en el asentamiento de la barda hace falta cambiar la red de gas y hay que avanzar también para salir de la emergencia eléctrica.

“Es difícil encontrar un criterio objetivo, hay universidades similares a nosotros que quedaron por encima nuestro en la cantidad de recursos que recibirán”, respondió Crisafulli cuando se le consultó por los motivos detrás del recorte.

“Hasta que no vayan los funcionarios del Ministerio de Educación a la comisión de Hacienda y Presupuesto a explicar las razones, no sabremos las causas”, agregó el rector. El conductor de la UNCo viene manteniendo maratónicas reuniones con autoridades de las dos provincias en las que la UNCo tiene sedes académicas. Independientemente de la pertenencia partidaria de los funcionarios, han manifestado algún grado de preocupación y expresaron que acompañarán los reclamos. “Si se concreta el recorte, las dos provincias se verán afectadas directa o indirectamente en lo financiero, en lo educativo, en lo científico, en lo social y en lo cultural”, remató Crisafulli.

Docentes en alerta

Los profesores de la UNCo nucleados en el gremio ADUNC iniciaron una campaña para llevar a los docentes la información que da noción de la gravedad que supone el recorte financiero que se cierne sobre la institución.

La situación salarial de los docentes viene complicada desde hace rato, pero creen que se podría agravar si no se revierten los números del presupuesto asignado por la Nación con el mencionado ajuste respecto del necesario para la gestión anual. Considera el gremio que el recorte afectará la carrera docente, los ascensos y los concursos previstos para el año que viene. Lo profesores quieren que los habitantes de las dos provincias estén al tanto de la situación puesto que no se descarta que el achique presupuestario afecte el dictado de clases como consecuencia de las medidas de protesta que desencadenaría.

La plata que se necesita, la que ya falta y el frente de apoyo político para que se vuelva atrás con el recorte de fondos

La pauta 2018

La Universidad del Comahue presupuestó el costo de funcionamiento del 2018 en 3294 millones de pesos, lo que implica un 27% más que para este año.

El recorte que está vigente

Durante el año en curso, la UNCo soportó un recorte de unos mil millones de pesos respecto del presupuesto original confeccionado por las autoridades de la casa de estudios patagónica.

El destino de la plata

Para 2018 se prevén $2204 millones en salarios, $33 millones en bienes de consumo, $170 millones en servicios no personales y $706 millones para obras.

Incertidumbre para novatos

En un contexto crítico para las finanzas de la universidad pública neuquina, los estudiantes que terminan la secundaria están en pleno proceso de definición de la carrera a seguir.

Apoyo del kirchnerismo

El lunes de la semana pasada, los candidatos de Unidad Ciudadana, con el diputado nacional Darío Martínez a la cabeza, dieron su apoyo al rector de la UNCo.

Tironeos del MPN con Nación

La candidata del partido provincial a Diputados de la Nación, Alma Sapag, se apuró a sumarse al reclamo por el presupuesto de la UNCo. Lo mismo hizo el vicegobernador Rolando Figueroa.