“El pasado jueves se anunció un incremento de forma irresponsable y unilateral del 4% a cuenta de futuros aumentos, con un porcentaje menor que lo que el propio Gobierno había propuesto inicialmente en una cuota del 6%”, explicó la secretaria general de ADUNC Comahue, Micaela Gomiz.

De todas maneras, las medidas de fuerza prevén clases públicas el miércoles y el jueves en todos los asentamientos universitarios. En tanto, el sábado, en el marco del paro nacional, Alejandro Finzi, profesor de esa casa de altos estudios, presentará su obra Fuentealba, clase abierta.

“En esta media jornada académica aún no hemos podido evaluar el alcance. Esperamos que sea un paro contundente”, agregó Gomiz. El sector universitario es uno de los pocos que aún no acordó su pauta salarial para este año pero, además, reclama otras cuestiones vinculadas a la UNCo, como la solución del mal estado edilicio en que se encuentran muchas de las facultades, donde muchos anexos y aulas fueron construidas de manera provisoria y precaria y el paso de los años las hizo, en algunos casos, inhabitables. Asimismo, existe una demanda no sólo del claustro docente sino también de las máximas autoridades respecto del incremento del presupuesto nacional destinado a la universidad.

