La UOCRA dio una tregua

Medio centenar de obreros habían cortado la ruta que vincula a Rincón de los Sauces con Chos Malal, en inmediaciones a Puesto Hernández.

Este grupo es liderado por Juan Ángel Godoy y acusa al subsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel, de usar con objetivos partidarios la incorporación de personal a los yacimientos de Tecpetrol, la petrolera de Techint.

El conflicto es por el freno a la contratación de unos 200 trabajadores de la construcción que fueron evaluados por la compañía para desempeñarse en el área Fortín de Piedra. La facción de Godoy está enfrentada en la interna del gremio con el sector que conduce Juan Carlos Levi, aunque ayer el dirigente salió también a reclamar la incorporación de trabajadores.

Trabajo: La reactivación del sector petrolero generó muchas expectativas en la UOCRA.

Advertencia

“El lunes vamos a ver cómo seguimos el reclamo”, reconoció ayer en horas de la tarde Godoy, luego de confirmar que los piquetes se habían levantado.

Horas antes, el mismo dirigente había lanzado duras advertencias en caso de que no se cumpliera con el reclamo que viene llevando adelante su grupo.

“Yo me voy a poner al frente la semana que viene y le voy a demostrar al Gobierno quién tiene la gente de su lado; les voy a llevar a Casa de Gobierno los desocupados de toda la provincia”, dijo Godoy en diálogo con LU5.

Según comentó, desde la empresa Techint pretenden cubrir mil puestos de trabajo pero por orden del Gobierno “no pueden tomar de acá”. “Techint va a tomar 1000 personas y los de Neuquén, Zapala, Buta Ranquil y Cutral Co no van a entrar. Este gobierno no entiendo lo que quiere, está jugando con el pueblo”, agregó el dirigente.

El lunes se reanudará el reclamo, sólo basta saber de qué manera.

Levi dice que Techint les mintió a todas las partes

El dirigente opositor a Juan Ángel Godoy, Juan Carlos Levi, aseguró que el sector que lidera no tuvo nada que ver con los cortes de ruta que se produjeron en las últimas horas. No obstante, reconoció la preocupación de centenares de desocupados que esperan poder conseguir un trabajo en la industria petrolera.

“No tenemos nada que ver con los cortes, pero también un manoseo de Techint con el tema de los ingresos, pidiendo personal capacitado a través de los diarios cuando nosotros hemos presentado casi 690 compañeros con especialidades y no han llamado ni a uno”, se quejó en declaraciones radiales.

Levi aseguró que ya habían tenido con directivos de la empresa Techint, quienes le habían asegurado su compromiso por contratar mano de obra local, pero según el dirigente “no pasó nada”. “Tenemos compañeros con exámenes preocupacionales hace 60 días y no los han llamado”, se quejó durante la entrevista radial.

Transparencia

Según el gremialista, la empresa les mintió a todas las partes: a las dos facciones que están en pugna dentro de la UOCRA y al mismo gobierno de la provincia. “Ha especulado con este tema de la interna y hacen lo que ellos quieren e incorporan gente de otros lugares como Santa Fe, Entre Ríos”, aseguró. Dijo que si el gobierno de la provincia va a tomar la decisión de interceder en el conflicto, “debería decirle que paren con la mentira”.

A su vez, manifestó que con todos los preocupacionales que tomaron crearon una falsa expectativa entre toda la gente que está desesperada por trabajar. “Entonces, la gente se cansa y te dice: paremos, cortemos porque acá no hay otra solución”, aseguró Godoy.