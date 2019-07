“Creemos que el diálogo es importante, pero también creemos que los tiempos deben acelerarse por el bien de todos”, pidieron. Además, dijeron que el Ministerio de Trabajo de Nación se encuentra analizando el pedido formal de destitución del dirigente Víctor Carcar –perteneciente al mismo sector que Juan Carlos Levi-.

“El anuncio de cortes para la semana que viene en los yacimientos es otra muestra más de que esto ya no puede seguir así”, señalaron. Y agregaron: “Mientras un sector anuncia cortes en todos los yacimientos, nosotros por otra parte vamos y venimos en busca de reuniones concretas y buscamos el diálogo, el señor Carcar juega a la escondida abriendo una nueva oficina en la calle San Martín y Bouquet Roldán. Esto no solamente no es serio, sino que es otro acto ilegal”.

Este viernes, el ala de la Uocra que responde a Godoy amenazó con paralizar a partir del miércoles a las 7 de la mañana y por tiempo indeterminado los yacimientos de Cutral Co, Rincón de los Sauces, San Patricio del Chañar y Centenario ya que, según señalaron, "hay muchos aprietes, muchos obreros lastimados en las obras y estamos cansados".

Un sector endurecerá el reclamo

“Hay muchos aprietes, muchos obreros lastimados en las obras y estamos cansados. Más ahora que fue liberado Juan Carlos Levi, que está bajo Víctor Carcar. Estamos pidiendo que lo saquen como interventor, que es un inepto para el cargo que está ocupando, y que terminen con estas mafias”, señaló el referente gremial, César Godoy.

Dijo que el jueves estuvieron manifestándose en el yacimiento El Orejano por puestos de trabajo. Godoy aseguró que todos los opositores a Carcar y Levi están unidos.

“El miércoles lo vamos a demostrar porque no habrá ni 30 ni 40 si no que ampliamente vamos a superar las mil personas”, agregó.

Señaló que no apostarán sobre las rutas sino en los portones de los yacimientos. “Será por tiempo indeterminado con la gente que está trabajando en las obras, no habrá gente movilizada a los yacimientos”, subrayó.

Los yacimientos que se verán afectados son: Los Toldos, El Choique, Rincón de la ceniza, Pampa de la yegua, Aguada de los loros, Abajo del toro, El tapial, Puesto Hernández, Cerro bayo (Auca Mahuida), El mangrullo, Aguada barrosa, Cruz de Lorena, Vista Oil, Panamerican Energy, Río Neuquén y Pluspetrol.

